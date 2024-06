Theo de schildpad is terecht en dat vieren we met een krop sla en tzatziki

Theo zette de afgelopen dagen de halve buurt op stelten in Roosendaal toen hij de benen nam. Gelukkig is hij weer terecht. En om dat te vieren gingen we langs met een knapperige krop sla én een bakje tsaziki, want het is toch een Griekse landschildpad.

De trage viervoeter loopt al elf jaar vrolijk rond bij Frank en Esther Maas aan de Laan van België. Hij mag vanuit zijn hok vrij rondbanjeren in de achtertuin van deze familie. En daar wist hij te ontsnappen.

"Theo kroop meteen in zijn hok."

Anderhalve dag was Theo spoorloos. De eigenaars zochten alles af en hingen vermissingsposters op. Uiteindelijk bleek dat hij niet heel ver was gekomen, want zijn avontuur eindigde aan het einde van de straat. Een buurtbewoner zag de schildpad op zijn zonnige oprit zitten. Die bracht hem op de fiets terug naar zijn baasjes. Frank en Esther zijn dolblij. De buurman kreeg een bos bloemen en een fles wijn als dank. "Theo kroop meteen in zijn hok", vertelt Esther. "Waarschijnlijk was hij toch moe van alles wat hij had meegemaakt." Theo spartelt er weer vrolijk op los met zijn pootjes, klaar om meters te maken. Maar dan wel binnen de poort van zijn eigen huis. En die poort gaat voortaan altijd goed op slot.

Theo is weer thuis. (Foto: Ramond Merkx)