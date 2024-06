Schietpartij op klaarlichte dag: 6 jaar cel geëist tegen vermeende schutter

De Roosendaalse wijk Kalsdonk werd op 3 maart vorig jaar opgeschrikt door wildwesttaferelen. Een hevige knokpartij op een schoolplein bij een speeltuin en daarna een schietpartij midden op straat. Heftige beelden die ooggetuigen maakten gingen rond en vormen belangrijk bewijs. Donderdag was het proces over de gebeurtenissen.

De volwassen mannen lieten het er niet bij zitten. Ze sprongen in de auto en gingen de strijd opnieuw met elkaar aan, nu halverwege de Philipslaan. Midden op straat. De ene reed de ander klem, beide partijen wijzen naar elkaar. Ooggetuigen zagen en filmden vechtende mannen met een knuppel en ijzeren staaf. En een pistool dat werd afgevuurd. Een kogel raakte één van de vechtende mannen van de familie B. in zijn heup.

Honkbalknuppel Het begon klein, met klappen bij de bakker. Buiten ging het verder, in een speeltuin. Ooggetuigen zagen bij de basisschool aan de Rector Hellemonsstraat dat er gevochten werd. Iemand met een ijzeren staaf, een ander met honkbalknuppel. De vechtende mannen zeggen zelf dat ze een boksbeugel en zelfs een pistool zagen. In het heetst van de strijd renden de tweelingbroers huilend weg.

Waar het nou precies over ging? Dat is niet duidelijk geworden. Maar het lijkt erop dat een onbenullige ruzie de lont in het kruitvat stak. De vechtende partijen waren broers van twee families. Aan de ene kant waren er de veertienjarige tweelingbroers van de familie B. en een neef. Aan de andere kant stonden de broers van de familie El M.

'Wildwestfilm'

Volgens de officier van justitie mogen omstanders van geluk spreken: "Een schietincident op straat op klaarlichte dag. Omwonenden leken wel in een wildwestfilm beland. Een automobilist had een kogel in haar autoband."

Na alle hectiek sloeg de schutter op de vlucht naar Spanje. De politie kon hem achterhalen en hij belandde in de cel.

Excuses

Donderdag stond hoofdverdachte El M. voor de rechter, samen met twee van zijn broers. Hij wees naar de familie B. “Ze liegen alles aan elkaar vast”, zei de vermeende schutter. Maar het was ook heftig. “Heel hectisch en chaotisch.”

Hij houdt het op zelfverdediging. "Helaas heb ik hem geraakt. Daarvoor bied ik mijn excuses aan. Ik heb nooit de intentie gehad om hen te verwonden of wat in die aard ook”, zei de vermeende schutter.

Voor de officier van justitie is duidelijk dat El M. de schutter was. “Hij schuwt geweld tegen kinderen niet. En hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen.” Ze eiste zes jaar celstraf tegen hem.

Gebiedsverbod

De broers van de vermeende schutter hadden een kleiner aandeel en tegen hen eiste de officier van justitie een korte straf. Ze hoeven niet terug de cel in. De officier eiste ook nog dat de drie broers drie jaar lang niet in de wijk Kalsdonk mogen komen. Hun advocaten vroegen om vrijspraak.

Door de gebeurtenissen is de spanning opgelopen tussen de families. De verdachte broers vertelden dat hun familie ernstig is bedreigd. “Met de dood”, zei de vermeende schutter. Hij is de enige die in voorarrest zit.

De broers die doelwit waren, zaten in de zaal voor hun schadeclaim van enkele duizenden euro’s. Eentje liet een korte verklaring voorlezen. 'Ik ben nog steeds getraumatiseerd. Ik ben bij mijn oude leven gewoon kwijt.' Hij hamerde er op dat er niks anders speelde. ‘Mensen denken dat het om criminele zaken gaat maar daar heeft het niks mee te maken.’

De uitspraak is op 11 juli.

