Deze drie Brabantse restaurants staan vanaf nu in de Michelingids

Van Franse Bistrokost tot gepekelde zalm: Brabant heeft er drie Michelinrestaurants bij. Deze restaurants met culinaire hoogstandjes zijn door de de inspecteurs van Michelin toegevoegd aan de Michelingids. Blue Bar Bistro in Breda, De Wilg in De Mortel en Reblochon in Haaren behoren nu tot de beste restaurants van Nederland. Maar of ze met een Michelinster mogen pronken, wordt pas later bekend.

Hoewel het Franse bedrijf Michelin zich oorspronkelijk bezighoudt met het maken van autobanden, zullen de meeste mensen het kennen van de Michelinsterren bij erg goede restaurants. Inspecteurs van Michelin gaan anoniem langs bij restaurants om daar eens grondig te gaan fijnproeven. Mocht het in de smaak vallen, dan worden de restaurants toegevoegd aan de Michelingids. Strenge controle door inspecteurs

Zo zijn er dus inspecteurs langs geweest bij Breda, De Mortel en Haaren. De drie restaurants werden door de inspecteurs op allerlei zaken beoordeeld. Natuurlijk hoe goed en speciaal het eten is, maar ook wat de uitstraling en de algemene restaurantervaring is. Een strenge controle, waardoor een toevoeging aan de Michelingids erg speciaal is. De inspecteurs spraken veel lof over de Franse bistrogerechten van Blue Bar Bistro in Breda. "Wat dacht u van een pâté en croûte fait maison als voorgerecht, gevolgd door een rijke vol-au-vent en een klassieke madeleine als dessert? Rijke smaken verzekerd!" Ook werd de Parijse uitstraling van het restaurant geprezen. In De Mortel waren de Michelininspecteurs ondersteboven van de unieke omgeving: het restaurant staat in een voormalige basisschool. Vooral de chef-kok, Boy van Gerwen, kreeg aardig wat complimenten. "Ook voor wie geen vis of vlees wil eten, vindt zowel op de kaart als in het verrassingsmenu aangepaste opties. De Wilg staat voor generositeit en een mooie prijs-kwaliteitverhouding", schrijven ze. Als laatste wordt Reblochon uit Haaren opgenomen in de Michelingids. Een restaurant 'zonder gekkigheden', maar toch genoeg verrassingen. Zo kregen de inspecteurs van alles voorgeschoteld: gepekelde zalm, kalfsentrecote en zelfs een kaasplankje. "Ze hebben er een gezellig woonkamerrestaurant van gemaakt." Nog geen Michelinster

Mogen deze restaurants dan ook pronken met een Michelinster? Dat wordt pas later bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Sterrenceremonie. Wanneer een restaurant eens ster krijgt betekent dat volgens Michelin het volgende: - 1 ster: 'Uitstekende keuken.' - 2 sterren: 'Een verfijnde keuken die een omweg waard is.' - 3 sterren: 'Een uitzonderlijke keuken die een reis waard is.' Als een restaurant eenmaal een ster heeft, betekent niet dat ze de aandacht kunnen verslappen. Zo raakte restaurant Noble in Den Bosch vorig jaar hun Michelinster kwijt. DIT SCHREVEN WE EERDER OVER MICHELINRESTAURANTS: Sterrenrestaurant Monarh uit Tilburg moest dicht van de gemeente Dit is waarom Brabant zoveel sterrenrestaurants heeft