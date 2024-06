Verboden huisdieren en doppen vast aan fles: dit verandert er per 1 juli

Per 1 juli veranderen er allerlei wetten en regels. Zo wordt het houden van een chinchilla of Russische dwerghamster als huisdier verboden. Doppen moeten voortaan vastzitten aan plastic flessen, en tabak mag niet meer worden verkocht in de supermarkt of de horeca. Wat verandert nog meer vanaf maandag? Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen.

Verboden huisdieren Allerlei diersoorten, zo'n driehonderd in totaal, mogen niet meer als huisdier of hobbydier worden gehouden. Zo zijn de chinchilla, de egel en de serval van de huis- en hobbydierenlijst geschrapt. Heb je voor 1 juli al zo'n dier, dan mag je het houden tot het doodgaat. Maar fokken of er eentje kopen mag niet meer. Met de komst van de lijst wordt het niet meer mogelijk om exotische zoogdieren te houden, te fokken of te verhandelen en kan illegale dierenhandel en stroperij beter worden tegengegaan. Dertig soorten zoogdieren blijven wel op de lijst staan, zoals de hond, cavia, ezel, goudhamster en de fret. Er komen in de toekomst nog aparte lijsten voor vogels, reptielen en amfibieën.

Doppen vast aan fles

Doppen moeten vanaf 3 juli vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen. Hierdoor komen ze minder snel bij het zwerfafval terecht, en worden de doppen dus vaker gerecycled.

* Minimumloon stijgt

Het minimumloon stijgt met 3,1 procent, naar 13,68 euro per uur bruto. Het wordt daarmee aangepast aan de gemiddelde groei van de cao-lonen. Tegelijk gaan verschillende uitkeringen omhoog die hieraan zijn gekoppeld, zoals de AOW en de bijstand.

Huurverhoging sociale huurwoning

* De huurprijzen van de sociale huurwoning stijgen 1 juli met:

maximaal 5,8 procent als de (kale) huur 300 euro op meer per maand is.

maximaal 25 euro als de (kale) huur lager is dan 300 euro per maand.

Tijdelijke huurcontacten worden weer verboden. Tot nu toe was het mogelijk een tijdelijk huurcontract af te sluiten voor maximaal twee jaar. Daarna moest de bewoner vertrekken. Nieuwe huurders krijgen nu standaard een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Aangifte van verkrachting of aanranding

Mensen die slachtoffer zijn van verkrachting of aanranding kunnen daar in meer gevallen aangifte van doen. Het is niet meer nodig om aan te tonen dat iemand is gedwongen tot seks. Het volstaat als duidelijk is dat het slachtoffer geen seks wilde, maar de ander toch doorzette. Ook seksuele intimidatie in het openbaar wordt strafbaar. Dit kan zich afspelen op straat, maar bijvoorbeeld ook op publieke websites en social media. Zo vallen sextortion, chantage met naaktbeelden, digitaal kinderlokken, wraakporno en grooming voortaan onder de Wet seksuele misdrijven.

Tabakverkoop verboden in supermarkt en horeca

Tabak mag niet meer worden verkocht in de supermarkt of in horeca. Rokers moeten daarvoor naar een speciaalzaak. Meerdere Brabantse supermarkten willen het tabaksverbod omzeilen door in of in de buurt van hun winkelpand een aparte tabaksshop te openen.