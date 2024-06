Oranjemars in München onzeker: 'Stad heeft dit nog nooit meegemaakt'

De beroemde Oranjebus uit Ulicoten liet afgelopen vrijdag een onuitwisbare indruk achter in Leipzig, toen 20.000 tot 30.000 supporters in een lange stoet achter de dubbeldekker liepen om het Nederlands elftal te steunen. Nu is het op naar München, waar in de bloedstollende knock-outfase Roemenië wacht. Maar het is nog onzeker of de feestelijke mars wel door kan gaan, want de route door het centrum van de stad is een flink stuk lopen: elf kilometer maar liefst.

Sjoerd van Fessem en zijn reisgenoten zijn zondag neergestreken in de buurt van Nürnberg, waar ze het er lekker van nemen. "Onze bus moest even opladen, dus dan kunnen we het zelf ook even rustig aandoen", vertelt Sjoerd in Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune. "We zitten momenteel in een kuuroord met een zwembad. Het potje bier en de schnitzel smaken prima."

"Het is nog even een vraagteken."

De bus is al opgepoetst en er zit een nieuwe sticker op voor de achtste finale. Maar de mannen hebben nog geen officiële toestemming of ze de dubbeldekker richting het centrum van München mogen manoeuvreren. De lokale overheid vindt de afstand van de stad naar het stadion in München te groot. Het is twee uur lopen, een flink verschil met het half uurtje lopen in Leipzig. "München heeft dit nog nooit meegemaakt, tienduizenden voetbalfans die in een immens grote stoet door de straten wandelen. We staan in goed contact met de lokale autoriteiten en het is afwachten wat daar wordt beslist", zegt Sjoerd. "De mensen hier vinden dat de bus gewoon moet rijden, zij vinden de vibe fantastisch. Ook de KNVB en de UEFA willen het heel graag. Maar het is nog even een vraagteken."

"Belangrijkste is dat we een mooie pot gaan spelen."