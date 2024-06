Beroemde Oranjemars gaat tóch door: 'München wil niet voor lul staan'

Duizenden Nederlandse supporters trekken dinsdag tóch door München in de beroemde Oranjemars. De stoet achter de Oranjebus uit Ulicoten was in eerste instantie een route van elf kilometer lang, waardoor München het ingewikkeld vond. Maar nu hebben de organisatoren groen licht gekregen: "In de andere speelsteden liepen we van de Fan Zone naar het stadion maar dat gaan we nu anders doen", vertelt een van de organisatoren Sjoerd van Fessem.

In de vorige speelsteden liepen supporters van de Fan Zone naar het stadion waar Oranje moest spelen. In München gaan ze het anders doen. Dan wordt er gestart bij het Eissportzentrum, en eindigt de stoet bij de Fan Zone. Vanaf daar worden supporters uiteindelijk met shuttlebussen naar het stadion gebracht.

De reden dat het nu toch lukt is volgens Van Fessem dan ook helder: "München wil niet voor lul staan. In andere steden is het ook gelukt, zij konden niet achterblijven."

Volgens Van Fessem stond München in eerste instantie niet te springen om een Oranjemars door de stad. "Maar we hoorden van alle kanten dat het wel mogelijk kon zijn, zo liet de politie van München al weten dat het wel degelijk kon. Ook in de gemeenteraad waren geluiden dat het door moest gaan."

De feestelijke Oranjemars is een opvallend verschijnsel in speelsteden van Oranje. In Leipzig liepen zo'n dertigduizend fans in een lange stoet achter de Oranjebus aan om het Nederlands elftal te steunen. Maar in München bleef de officiële toestemming uit.

"Normaal gesproken verzamelen supporters in de Fan Zone en lopen we vanaf daar richting stadion. Het verschil is nu dat iedereen nuchter is op het moment dat we gaan lopen, want we eindigen in de Fan Zone. Maar dat geeft niks. We hebben een fanwalk door München, dat is het belangrijkste."

De Oranjebus is ooit ontstaan op initiatief van een groep vrienden. Sjoerd van Fessem uit Breda is een van hen, hij vertelde erover in Hamburg, nadat alle Oranjefans los gingen op Links Rechts.