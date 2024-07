Dochter Yvon K. krijgt voorlopig geen cent terug van erfenis

De dochter van Yvon K. krijgt haar erfenis voorlopig niet terug. De ruim 227.000 euro die ze zou krijgen, blijft in de kluis bij justitie liggen. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. De reden is formeel: de procedure om het geld terug te krijgen sloeg op de eerste inbeslagname en niet op de tweede die nu geldt.

Yvon K. (64) uit Tilburg was opgepakt en aangeklaagd voor het doden van haar nieuwe geliefde, de rijke oud-supermarkteigenaar Chris Grinwis in Halsteren. Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat ze hem met opzet vergiftigde om de miljoenenerfenis te bemachtigen.

Ze werd aangeklaagd voor moord op haar partner Chris en voor witwassen. In haar kluis lag 227.000 euro, zonder dat duidelijk was waar dat geld vandaan kwam. Daarom legde justitie beslag op dat geld. Het werd afgepakt in afwachting van een rechterlijke uitspraak. Maar een paar dagen voordat de rechtbank uitspraak kon doen, stapte Yvon K. uit het leven.

Erfenis

Politie en justitie legden onmiddellijk en voor de tweede keer opnieuw beslag op dat geld in de kluis: ruim 227.000 euro. Voor het OM bleef dat geld verdacht. Voor de tweede keer mocht niemand aan dat geld komen, inclusief de erfgenaam, concreet: de dochter van Yvon.

De afgelopen weken werd duidelijk dat de dochter van Yvon en haar advocaat al lang pogingen doen om dat geld terug te krijgen. Ze hadden de rechtbank al na de eerste inbeslagname gevraagd om dat geld vrij te geven.

Kluisgeld

Dat verzoek is woensdag afgewezen. De belangrijkste reden was dat het verzoek nog dateerde uit de tijd van de eerste inbeslagname. Het lijkt er dus op dat als de dochter het kluisgeld wil terugvorderen, ze een nieuwe procedure moet starten.

De officier van justitie weigert het geld terug te geven en sprak twee weken geleden van een deels criminele erfenis die nooit is opgegeven bij de Belastingdienst. "Het kan niet zo zijn dat vermogen ineens van kleur verschiet en ineens legaal wordt," benadrukte de officier.

De advocaat van de dochter heeft de indruk dat het OM nu in de herkansing probeert te gaan met dit verhaal over witwassen. Zowel zij als de dochter bleven weg bij de uitspraak woensdag.

Schadeclaim

De dochter van Yvon K. had de rechtbank meer gevraagd. Ze wil ook een schadevergoeding van het Openbaar Ministerie. Ze vroeg 75.000 euro voor de 344 dagen die haar moeder doorbracht in de gevangenis en politiecel. En daarbovenop ook nog de advocaatkosten. Maar de rechtbank oordeelde dat ze ook daar geen recht op heeft.

De rechters stellen dat de strafzaak nooit is gestopt wegens gebrek aan bewijs. Yvon K. was ook nog een tijdje uit de cel, maar de beschuldigingen aan haar adres bleven altijd bestaan. Daarom vindt de rechtbank het 'niet redelijk om aan de erfgename een schadevergoeding toe te kennen.'

Briefje

Verder had de dochter gevraagd of ze een notitiebriefje terug kon krijgen. Dat briefje had de politie gevonden in de hal van het huis van haar moeder. Er stond onder meer een soort waarschuwing op aan iedereen die binnenkwam: niet schrikken. En dan het verzoek om een huisarts te bellen.

Maar er stond meer op en dat is niet bekendgemaakt door politie en justitie. Het kan mogelijk wijzen op hulp bij zelfdoding, was de uitleg van de officier twee weken geleden. Dat briefje krijgt de dochter voorlopig niet terug. 'Volledige vrijgave van de afscheidsbrief kan het onderzoek schaden', oordeelde de rechtbank.

Miljoenenerfenis

Over de miljoenenerfenis van Chris en Mia Grinwis is in deze zaak niets gezegd. Die staat er in feite buiten omdat het een andere en nieuwere erfenis is. Maar officieel gaat die ook naar de dochter van Yvon.

Bekijk hier onze uitlegvideo over de zaak van Yvon K.