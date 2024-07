Enorme brand verwoestte autobedrijf, man (39) aangehouden

De politie heeft een 39-jarige man uit Roosendaal aangehouden voor betrokkenheid bij de enorme brand bij een autobedrijf in Roosendaal begin dit jaar. Autobedrijf Stifan aan de Jan Frederik Vlekkestraat ging toen in vlammen op, met een schadepost van minstens één miljoen euro als gevolg.

De brand brak in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 januari uit. Rond vier uur 's nachts kreeg de brandweer de melding en rukte met maar liefst zestig man uit.

De vlammen sloegen hoog uit het dak. Twee uur later was het vuur onder controle, maar van het bedrijfspand en van zo’n tachtig auto’s was weinig meer over. Ook raakten twee buurpanden beschadigd. Daar sprongen de ruiten eruit en was veel roetschade.

Direct na de brand startte de politie een onderzoek. Al snel werd duidelijk dat de brand was aangestoken. Op camerabeelden is te zien dat een man even voor drie uur zijn scooter bij het bedrijf parkeert. Hij struint vervolgens een tijdje in de buurt van het pand rond en is even later te zien bij het hek van het autobedrijf. Kort daarna gaat hij er vandoor en begint de rook zich te verspreiden.

De afgelopen maanden werd er al uitgebreid aandacht aan de zaak besteed in de programma’s Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. Uit het onderzoek kwam de 39-jarige verdachte naar voren. Hij is woensdagochtend aangehouden.

De brand was zo hevig dat de vlammen uit het dak sloegen

De politie was lange tijd op zoek naar de dader en deelde camerabeelden