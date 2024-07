Esmah Lahlah overladen met steun na fel Kamerdebat: 'Mama ben trots op je'

Uren na het heftige Kamerdebat waarin het Tilburgse GroenLinks-PvdA-kamerlid Esmah Lahlah het onderwerp van gesprek werd, is ze nog steeds geëmotioneerd. Er klinkt een mix van woede, ongeloof en frustratie als Lahlah terugblikt op een bewogen donderdag. "Vandaag heeft veel indruk gemaakt. Het zijn bizarre dagen, maar ze motiveren mij om te blijven opkomen voor iedereen die zich voelt weggezet door dit kabinet."

Esmah Lahlah reageerde donderdagmorgen emotioneel en fel op opmerkingen in de Tweede Kamer over het dragen van een hoofddoek. Zelf draagt zij die ook. Collegakamerlid Rob Jetten (D66) vroeg aan premier Dick Schoof om het getwitter door PVV-ministers over Lahlah en haar hoofddoek af te keuren. Ook verzocht Jetten hem om Lahlah hierbij in haar ogen te kijken. "Toen dat gebeurde, dacht ik echt van: Rob, wat doe je nu? Ik zit hier gewoon he, hallo", blikt Esmah Lahlah terug. Ze was op dat moment echt niet blij met haar politieke vriend uit Brabant. "Maar hij zei later dat hij vanuit zijn hart sprak. Dat begrijp en voel ik nu ook." Het was voor Lahlah wel de reden om haar betoog over het dragen van een hoofddoek te houden.

"Mensen reduceren tot één uiterlijk kenmerk kan niet."

Ze vindt het pijnlijk dat grote groepen mensen zo makkelijk aan de zijlijn worden gezet door sommige politici. "Het kan niet dat landgenoten, mensen, worden gereduceerd tot één uiterlijke eigenschap en daarom worden zwartgemaakt." En dat het nu over een hoofddoek gaat, raakt haar persoonlijk. "Maar morgen gaat weer over iets anders en overmorgen over andere groep." Bekijk het statement van Esmah Lahlah in deze video:

Hoe vervelend de Tilburgse het debat ook vond, tegelijkertijd was ze ook blij dat ze voor vrouwen met een hoofddoek kon opkomen. "Representatie doet ertoe en ik kan hier, ondanks de uitspraken van onze ministers, laten zien dat je wel degelijk succesvol kan zijn met een hoofddoek. Nu ben ik nog de enige, maar ik hoop op een betere afspiegeling van de samenleving in de Tweede Kamer." Na het debat was Lahlah erg geraakt en boos door de richting die het kabinet volgens haar opgaat. "Het is zo verdrietig dat steeds meer meisjes het gevoel hebben dat ze zichzelf niet meer mogen zijn en niet meer een vrije keuze hebben. Laat je niet wijsmaken wat een goede keuze en geef zelf de lading aan bijvoorbeeld de hoofddoek die jij eraan wil geven."

"Mijn dochter heeft zelf voor haar hoofddoek gekozen, maar krijgt daar wel opmerkingen over."

Lahlahs veertienjarige dochter heeft net zelf gekozen dat ze een hoofddoek wil dragen. "Ook zij krijgt daar soms opmerkingen over. Maar het is haar eigen keuze, ze had ook een andere keuze kunnen en mogen maken." Het deed haar veel dat haar dochter een WhatsApp-berichtje stuurde: "Ik ben trots op je mama, wie anders dan jij had voor ons moeten opkomen?" Ook de vader van het Kamerlid liet weten trots te zijn. Hoewel de premier stelde dat hij Esmah Lahlah en haar werk waardeert en helemaal geen probleem met haar hoofddoek heeft, had de politica op een stevigere reactie van hem gehoopt. "Hij had moeten zeggen dat hij het gedrag van zijn ministers afkeurt."

"Ze hadden afstand van hun eerdere uitspraken moeten nemen."

Wat Lahlah betreft hebben de PVV-ministers Faber en Agema laten zien dat ze het mensbeeld dat ze in de oppositie hadden, nog steeds hebben. "Maar nu besturen ze wel het land en ze hadden afstand van hun eerdere uitspraken moeten nemen." Na het felle debat is Lahlah overladen met berichtjes en steunbetuigingen van veel Kamerleden. "Ik voel mij echt gesteund door hen." De knuffel van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren was 'hartverwarmend'. "Ze vond net als mijn dochter dat ik mooi gesproken had en stond achter mij. Maar ik lees vanavond in de trein alle berichtjes pas." De GroenLinks-PvdA-politica was wethouder in Tilburg. Ze werd uitgeroepen tot beste bestuurder van Nederland en maakte naam en faam als bestrijder van armoede en voorvechter van een goed bestaansrecht. "Voor die onderwerpen ging ik ook naar de Tweede Kamer. Maar vandaag moest ik voor veel meer opkomen: onze grondrechten. Ik moest hier zijn om dit te benoemen."

"Ik mis Tilburg echt, sommige dagen meer dan andere."