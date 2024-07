Man dreigde met bom en wapens op basisschool: tbs met voorwaarden geëist

Hij liep een basisschool in Oisterwijk binnen en dreigde half in het Arabisch en Nederlands met een bom en wapens. De school werd ontruimd, alarm geslagen en een arrestatieteam kon de Oisterwijker na een klopjacht van uren oppakken. Vrijdag stond hij voor de rechtbank in Breda en daar eiste de officier van justitie tbs met voorwaarden. De verdachte is geen terrorist of extremist, hij heeft dringend hulp nodig, zo werd vrijdag duidelijk op zijn proces.

Dinsdag 14 november 2023 moest een gewone schooldag worden op basisschool De Coppele in Oisterwijk. Maar het pakte anders uit. Door de straten van Oisterwijk wandelde een jongen van 19 uit het dorp. Dronken en met de effecten van negen of tien joints in zijn lijf.

Allahu Akbar!

Rond acht uur 's ochtends liep hij de basisschool binnen aan de Willem de Zwijgerlaan. Er waren nog geen kinderen binnen. Wel twee docenten. Die zagen hem en hoorden hem allerlei heftige dingen roepen.

'Allahu Akbar', 'kill kill terrorrism', 'half syria half marokkaan', 'I have a bomb inside'. De jongen wees naar zijn buik en zei: 'I have a gun'. Hij zei ook iets over Wilders: 'I stab him with a knife'.

Verward

Een van de docenten zag hem wankelen en zag dat de man raar uit zijn ogen keek. 'I will kill everybody, I have a gun. De docent wist niet wat er gebeurde maar werd bang: "Hij leek verward. Ik wist niet waar ik mee van doen had", verklaarde hij later bij de politie.

Snel werd de school ontruimd. Agenten en speciale eenheden kwamen met spoed. Klaar voor het allerergste. Scholen in de regio en openbare gebouwen sloten uit voorzorg de deuren. Na een klopjacht kreeg de politie de verdachte iets na het middaguur te pakken.

Ontkenning

Hij bleef in voorarrest tot zijn proces vrijdag. De Oisterwijker van nu 20 jaar wilde eerst niet naar de rechtbank komen maar werd gedwongen. In de zittingzaal vertelde hij dat hij zich niks kan herinneren, wel dat hij in de school was. Maar hij blijft ontkennen dat hij dreigde. "Ik weet van mezelf dat ik nooit zoiets zou zeggen."

De rechters stelden een paar keer die vraag: "Twee leraressen, waarom zouden die verzinnen dat er iemand binnenkomt en met een terroristische aanslag dreigt?" De verdachte kon die vraag niet beantwoorden. "Ik was gewoon heel erg onder invloed. Een liter wodka en dan nog keiveel jointjes."

Verslaving

Deskundigen onderzochten hem en zien aan de ene kant 'een vriendelijke en leuke jongen met talenten' maar wel iemand met een een forse drank- en drugsverslaving in combinatie met impulsief gedrag en ADHD. Maar er is geen terroristisch motief of signalen van islamitische radicalisering.

De deskundigen zijn bezorgd: als we niks doen is de kans groot dat zoiets nog een keer gebeurt. Bovendien houdt de jongen hulp op afstand en is het advies om hem dus te laten opnemen. "Een flinke stok achter de deur om terugval te voorkomen", zegt de reclassering

Strafeis

Dat is ook de reden dat de officier van justitie tbs met voorwaarden eiste. Dat is een 'lichtere' tbs en vaak kortere versie dan de tbs met dwangverpleging. Maximaal negen jaar.

Een van de voorwaarden is een gebiedsverbod voor de basisschool en omliggende straten. En een celstraf van 260 dagen, zijn verwachte voorarrest.

'Vrees'

Ze stelde dat het achteraf geen terreurdaad bleek, maar toen wel. "De vrees was er wel. Dit toont hoe maatschappelijk ontwrichtend zoiets kan zijn. De impact op de docenten was enorm. Ze hebben er nog dagelijks last van." Een van de docentes vertelde later dat ze dacht 'dat ze er aan ging'.

Zelf vindt de verdachte het lastig om te bepalen hoe het verder met hem moet. "Ik vind tbs wel een te zware maatregel. Dan liever een langere gevangenisstraf." Maar hij kwam er wat later op terug en koos voor behandeling. "Ik zie ook wel in dat er wat nodig is."

Momenteel is de advocaat aan het woord. Hij stelt dat de verdachte 'onzin aan het uitkramen' was en vroeg om vrijspraak. 'Een stomdronken actie van een jongere' zo betitelde hij de actie op 14 november vorig jaar.

Uitspraak over twee weken.

