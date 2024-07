112-nieuws: noodschade op de A58 • steekpartij in AZC Gilze

21.56

In de omgeving van het Wagnerplein in Tilburg wordt sinds vanavond een vrouw van 73 vermist. Dat meldt de politie via Burgernet. De vrouw is rond de 1.60 meter, ze heeft een normaal postuur en roodbruin haar in een staart. Ze is met een rollator en heeft geen tanden in. Bel bij tips met 112.