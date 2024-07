112-nieuws: politie in Westerparklaan Breda • scooterrijder gewond bij val

02.48

Op de Broederwal in Helmond is afgelopen nacht een zwaargewonde vrouw gevonden door een voorbijganger. Wat de vrouw is overkomen, wordt onderzocht. De vrouw was niet aanspreekbaar en ze had een flinke hoofdwond. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. De vrouw is naar een traumacentrum in Tilburg gebracht.

