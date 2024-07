112-nieuws: auto's door brand verwoest • explosie bij supermarkt

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

04.12 Auto's door brand verwoest Aan de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen zijn afgelopen nacht twee auto's door brand verwoest. Een derde auto, die hierlangs geparkeerd was, raakte fors beschadigd door de hitte. De brand werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de twee auto's verloren gingen. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Hoe de autobranden in Rosmalen kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: Bart Meesters). De brandweer kon niet voorkomen dat twee auto's aan de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen uitbrandden (foto: Bart Meesters).

03.54 Explosie bij supermarkt Bij de Arabische supermarkt Al Salam aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch vond rond middernacht een explosie plaats. De ontploffing werd volgens de politie mogelijk veroorzaakt met zwaar vuurwerk. De schade bleef beperkt: wat lampen kwamen van het plafond en een van de plafondplaten hing los. Lees hier meer. Politieonderzoek bij de Arabische supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch (foto: Bart Meesters). De explosie vond zondag rond middernacht plaats (foto: Bart Meesters).

03.25 Wegen Geldrop onverwachts afgesloten Een aantal wegen in Geldrop waren afgelopen nacht onverwachts afgesloten voor het verkeer. Diverse verkeersborden, een Dixi-wc en een bouwkeet waren op de Nieuwendijk en de Helze gezet, vermoedelijk door baldadige jeugd. Daar zijn wel werkzaamheden gepland, maar die zijn nu nog niet gestart. De politie werd ingeschakeld om alles weg te halen. Een Dixi-wc versperde zondagnacht deze rotonde in Geldrop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Een bouwkeet werd midden op de weg gezet (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

00.49 Steekpartij in Eersel Op de Markt in Eersel is gisteravond laat iemand gestoken. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar een huisartsenpost gegaan voor behandeling. Wat er precies is voorgevallen, wordt door de politie onderzocht.