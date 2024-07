112-nieuws: gaslek bij tankstation • spandoeken fietsvierdaagse gestolen

12.25

In de buurt Vlokhoven in de wijk Woensel in Eindhoven is vorige week scherpe munitie, een automatisch handvuurwapen en een partij hard- als softdrugs gevonden. Dat maakte de politie vanmiddag bekend. De bewoner (43) is aangehouden. In een opslagbox in hetzelfde complex werd een in 2022 gestolen crossmotor ontdekt. De huurder (36) van deze opslagbox werd ook aangehouden.