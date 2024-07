112-nieuws: tiny house uitgebrand • spandoeken fietsvierdaagse gestolen

21.51

Een tiny house op het Croy in Eindhoven is vanavond volledig uitgebrand. De bewoner kon op tijd zijn woning verlaten. Hij is voor de zekerheid onderzocht door ambulancemedewerkers. De oorzaak van de brand die tegen negen uur werd gemeld. is niet bekend, de brandweer had het vuur binnen drie kwartier onder controle.

In dit en andere huisjes op deze locatie wonen mensen die nergens anders terecht kunnen. Voor de bewoners is dit de laatste optie om op een vaste plek te kunnen wonen met een dak boven hun hoofd, zo meldt woningbouwstichting Trudo.

De brandweer zette onder meer twee tankautospuiten en een waterwagen in. Ook de politie is ingeschakeld, omdat er mogelijk sprake was van brandstichting. Het parkje waar de woningen staan is afgezet voor onderzoek en ligt vlakbij industrieterrein Croy.