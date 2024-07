Wateroverlast door flinke regenbui? Dit moet je dan doen

De flinke onweersbuien die dinsdagavond voorspeld zijn, kunnen gepaard gaan met veel neerslag. Volgens het KNMI is twintig tot veertig millimeter neerslag in korte tijd mogelijk. De kans is groot dat er wateroverlast ontstaat. Ondergelopen straten, kelders en misschien wel lager gelegen huizen. Maar wat moet je doen als de boel blank komt staan?

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant roept inwoners met waterschade aan hun woning of bedrijf nadrukkelijk op om bij geen acuut gevaar niet 112 te bellen. De alarmlijn kan dan overbelast raken.

Als ruimtes in huis onderlopen of de riolering in huis het water je woning instuurt in plaats van eruit, moet je zelf actie ondernemen of een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Het is niet zo dat de brandweer niet wil helpen, maar zeker als er veel noodgevallen zijn, is daar volgens de veiligheidsregio geen tijd voor.

Direct gevaar

Je moet de brandweer wel bellen als er risico is op kortsluiting of brand door wateroverlast. Ook voor losliggende putdeksels kun je de brandweer bellen.

Maar als mensen zich door de wateroverlast niet in veiligheid kunnen brengen, dan moet je geen seconde twijfelen en 112 bellen. Dat geldt ook als je weet dat familie, vrienden of buren in direct gevaar verkeren.

Dit kan je doen

En wat moet je doen als het water plotseling je kelder of huis instroomt? Verzekeraar Interpolis heeft wat tips voor je:

Tijdens de plensbuien

Zorg dat waardevolle spullen op een droge en hoge plek staan.

Doe ramen dicht en klap zonneschermen en parasols in.

Schakel de stroom uit als stopcontacten nat worden. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurt.

Probeer ervoor te zorgen dat niet nog meer water naar binnen stroomt. Bijvoorbeeld met een dijkje van zand of zandzakken.

Als de regen is gestopt

Probeer het water zo snel mogelijk weg te krijgen. Hoe langer het water in de kelder of woonkamer staat, hoe meer schade het kan veroorzaken.

Vergeet geen foto’s van de waterschade in je huis te maken. De foto’s kun je naar de verzekeraar sturen.

Als het meeste water uit huis is, moet het goed droog worden. Schimmels beginnen zich al binnen 24 uur te ontwikkelen, dus snel beginnen met het drogen is belangrijk om schade te beperken.

Verwijder natte meubels of tapijten en open de ramen om de vochtigheid eruit te laten. De laatste stap bij een grote overstroming is om een luchtontvochtiger te huren om het vocht uit de ruimte af te voeren.

Als het water niet meer binnenkomt, kan een waterstofzuiger of dweil handig van pas komen. Bij grotere overstromingen is een pomp nodig.

Zeker als je vaker last heb van water in je huis, is het handig om een pomp aan te schaffen.

Tips om wateroverlast voor te zijn

Volgens de verzekeraar kan het ook geen kwaad om goed bereid te zijn en ervoor te zorgen dat je huis of schuur storm- en waterbestendig is. Bij heftige buien is de kans op wateroverlast dan minder.