Deze Brabanders rijden naar Dortmund om te juichen voor Oranje

De oranjekoorts blijft oplopen nu Nederland de halve finale van het EK heeft gehaald. Woensdagavond moeten de leeuwen het in Dortmund opnemen tegen Engeland. Daar willen veel Brabanders natuurlijk bij zijn. Veel supporters stappen 's ochtends daarom al vroeg in de auto richting de Duitse stad.

Jordi Maurix uit Drunen is een van die supporters. Hij neemt liever het zekere voor het onzekere en vertrekt woensdagochtend al om acht uur 's ochtends. "Dan haal ik wat vrienden op en gaan we die kant op. We weten dan zeker dat we er op tijd zijn en dat is toch wel een lekker gevoel", zegt hij. Jordi gaat naar Dortmund met een groep van in totaal zeven man, maar er sluiten naar verwachting nog tientallen andere mensen van zijn voetbalclub aan. Al hebben ze geen kaartjes voor de wedstrijd. Wat ze dan gaan doen tot de wedstrijd begint? "Waarschijnlijk bier drinken", zegt hij. Een slaapadres heeft de vriendengroep ook al geregeld. "Een vriend van een vriend woont in Dortmund. We kunnen bij hem blijven slapen." Dat die vriend van een vriend dan een Duitser is, maakt volgens Jordi niet uit. "Hij heeft gelukkig een sportieve houding. We mogen zelfs bij hem thuis de wedstrijd kijken."

In 2022 werd het WK ook al bekeken bij de voetbalclub van Jordi.

Bizarre hotelprijzen

Dat de oranjegekte in Dortmund toeneemt, kan Ilona van Ommen uit Oosterhout wel verzekeren. Zij verraste haar vriend met het plan om samen naar Duitsland te gaan. Al gaan ze niet in het stadion kijken. De hoop op een betaalbaar kaartje heeft Ilona al snel laten gaan. "We gaan gewoon de stad in en het daar gezellig maken. Naar de stoet en van links naar rechts achter de Oranjebus natuurlijk!" De kinderen van het stel moeten wel thuisblijven. Die logeren bij vrienden. "Het is ook zoiets om ze mee te nemen in die drukte. We gaan gaan even lekker met z'n tweeën", zegt Ilona. Het stel overnacht in Essen, want de hotelprijzen in Dortmund zijn volgens Ilona inmiddels opgelopen tot in de duizenden euro's. "Denk aan prijzen van 1400 tot 2600 euro voor een nacht. Nu betalen we 90 euro."

Ilona en haar vriend zijn helemaal klaar voor de oranjegekte.

Grote groep

Wie uit de regio Helmond komt, heeft misschien wel van de bus van Jamel Tijani gehoord. Hij gaat met twee grote bussen richting Dortmund, gevuld met vrienden en familie. "Het idee kwam eigenlijk vanuit ons voetbalteam", legt Jamel uit. "De bus was snel geregeld, maar die moest ook gevuld worden natuurlijk. Dat ging zo snel dat er later een tweede bus is geregeld." In totaal is het vervoer goed voor zo'n 140 mensen die Oranje willen aanmoedigen. Met zo'n grote groep naar de wedstrijd gaan, vraagt wel de nodige organisatie. "Je moet een buskaart aanvragen, we moeten in de stad natuurlijk ergens staan en zorgen dat naderhand iedereen ook op tijd weer in de bus zit." Maar dat hebben ze er wel voor over. Of er opnieuw een bus wordt geregeld als Oranje doorgaat naar de finale, durft Jamel nog niet te zeggen. "Ik laat dit eerst over me heenkomen en zie daarna verder. Misschien denk ik wel: dit doe ik nooit meer."