Oss getroffen door grootste brand in jaren: zo ging de brandweer te werk

In de nacht van 2 op 3 mei brak een verwoestende brand uit bij koelbedrijf Vice Versa in Oss. De brandbestrijding, een van de grootste ooit in de regio, duurde meer dan 82 uur. De aanpak van de Veiligheidsregio Brabant-Noord speelde een cruciale rol in het blussen van deze uitdagende brand. “Het komt zelden voor dat een vuurzee na meer dan 24 uur nog steeds niet onder controle is.”

“In één van die stellingen midden in het magazijn zat een brandhaard. Maar het was voor de brandweer bijzonder lastig vast te stellen waar die precies zat, hoe lang deze zich al aan het ontwikkelen was en hoe ze er veilig bij kon komen”, blikt de Veiligheidsregio Brabant-Noord terug op de brand.

En er was nóg een probleem voor de brandweer: het pand van Vice Versa was omringd door andere bedrijfspanden. “Aan de zonnepanelen was te zien dat de dakconstructie aan het instorten was. Dat was voor de brandweer een teken dat de brand zich aan het uitbreiden was”, schrijft de Veiligheidsregio op haar website. “Met man en macht moesten we ervoor zorgen dat geen enkel ander pand afbrandde.”

Omdat de brand moeilijk onder controle te krijgen was en de bestrijding lang zou duren, besloot de Veiligheidsregio rond de middag om het als een 'grote brand' te beschouwen. Even later werd GRIP 1, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure, afgekondigd; er werd meer hulp ingeroepen en alle hulpdiensten gingen beter samenwerken. Op het hoogtepunt van de brand waren er 250 hulpverleners tegelijkertijd actief. Er werden in totaal 142 eenheden uit de regio Brabant-Noord ingezet en 20 eenheden uit andere regio’s in Brabant, Gelderland en zelfs Rotterdam.