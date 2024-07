112-nieuws: overvallers weggejaagd • man doodgeschoten in Stampersgat

22.10

Op de Molendijk in Berlicum is een motorrijder gecrasht. Het slachtoffer reed in een groep die uit de richting van Schijndel kwam. Mogelijk zag het slachtoffer de bocht over het hoofd. De bestuurder botste met zijn motor namelijk tegen de vangrail die over een viaduct loopt. Hij werd door de klap gelanceerd en kwam op het steile talud terecht. Een ambulance en de brandweer zijn ter plaatse gekomen. Met een redbak (een soort brancard) hebben zij het slachtoffer van het talud gekregen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.