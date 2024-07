Stiefvader misbruikt dochter jarenlang: 6 jaar cel en contactverbod

Een man van 57 uit Genderen heeft zes jaar gevangenisstraf gekregen voor het seksueel misbruiken van zijn nu vijftienjarige stiefdochter. Ook mag hij zich na de celstraf vijf jaar lang niet in zijn woonplaats, Drunen en Wijk en Aalburg vertonen. De rechtbank in Breda heeft dit vrijdag bepaald.

Het meisje, Susan*, was nog geen twaalf toen ze met haar zusje en moeder bij de stiefvader kwam wonen. Binnen de kortste keren konden ze het goed met elkaar vinden en werd hun relatie intiem. Het begon wat onschuldig, met tegen elkaar zitten of liggen op de bank, maar gaandeweg ontwikkelde zich volgens de stiefvader ‘een proces van aanrakingen en strelingen'.

Het zou niet lang duren voordat het onder meer in de slaapkamer van Susan en de badkamer tot seksuele handelingen kwam. Het meisje zag haar stiefvader geregeld naakt of slechts gekleed in een onderbroek lopen en kon daarna volgens hem de verleiding niet weerstaan. “Zij was geobsedeerd door mij”, vertelde de vastgoedondernemer.

Hij ontkende dat ze ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad: “Ik wilde haar niet zwanger maken.” Wel gaf hij toe dat hij alleen, toen hij op vakantie was op Ibiza, en samen met haar (kinder)porno heeft gemaakt.

Het misbruik werd gepleegd tussen eind 2020 en eind 2023. De zaak kwam aan het licht nadat Susans moeder enkele berichtjes onder ogen kreeg van een jongen die door haar dochter in vertrouwen was genomen. Zij beschuldigde de man ervan dat hij een ‘smerig spel’ had gespeeld. De stiefvader hoorde het tijdens de zitting huilend aan.

"Wat heb ik allemaal kapot gemaakt. Meid toch, ik hou zoveel van jou, sorry." Dat zei de man tijdens de zitting tegen het meisje. Hij bekende veel te ver zijn gegaan, maar hield ook vol dat het initiatief bijna altijd van Susan was uitgegaan. De verklaring schoot bij het slachtoffer en haar moeder in het verkeerde keelgat. Beiden benutten het spreekrecht om de man erop te wijzen dat hij op grove wijze het vertrouwen dat ze hem gaven, heeft beschaamd.

Susan had er nog steeds veel moeite mee: "Door wat jij gedaan hebt, ben ik in de war. Ik weet in mijn hoofd hoe erg het is, maar in mijn hart niet."

De officier van justitie geloofde niks van het verweer van de man en eiste ook zes jaar gevangenisstraf en een contact- en een gebiedsverbod van vijf jaar. De rechter bepaalde verder dat de man het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 18.000 euro moet betalen.

Susan* is een gefingeerde naam, de echte naam is bekend bij de redactie.