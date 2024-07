Tientallen botsingen met opzet veroorzaakt: stel moet 4 maanden de cel in

Zeker zestig keer is een stel uit Den Bosch de afgelopen jaren betrokken geweest bij aanrijdingen met hun auto. In alle gevallen slaagden de man van 50 en de vrouw van 53 erin om de tegenpartij voor de kosten te laten opdraaien. Twee weken geleden stonden ze voor de rechter en stelde de officier van justitie dat er sprake was van vakkundige en schaamteloze oplichting. De rechtbank in Den Bosch denkt er hetzelfde over en legde de twee maandag een celstraf op van vier maanden.

In 2014 begon het stel uit Den Bosch met hun bijna maniakale praktijken, vooral in hun woonplaats, maar ook in België. Hun aanpak kwam steeds op hetzelfde neer. Op een drukke parkeerplaats, bij een winkelcentrum bijvoorbeeld, wachtten ze het moment af waarop iemand anders met zijn of haar auto een parkeervak verliet. Meteen reden de twee erop af en botsten ze tegen de auto aan die achteruitreed. “Bijna als een magneet. Dit kan niet waar zijn”, zo reageerde de rechter tijdens de zitting twee weken geleden. De bestuurders van de andere auto’s waren vaak overdonderd, zoals een vrouw uit Den Bosch die aangifte deed van vernieling. “Ik reed rustig het vak uit toen er ineens een wagen met hoge snelheid voorbijkwam en we elkaar raakten”, weet ze zich te herinneren. “Het ging zo snel. Bovendien werd ik door de man die uit de auto kwam bijna gedwongen om meteen het schadeformulier in te vullen.”

De parkeerplaats aan de Gruttostraat in Den Bosch waar een aantal ongelukken plaatsvond (foto: Hans Janssen).

De parkeerplaats aan de Gruttostraat in Den Bosch waar een aantal ongelukken plaatsvond (foto: Hans Janssen).

Zij was één van de tientallen slachtoffers, die via hun verzekeringsmaatschappij tot wel 4200 euro moesten overmaken naar de rekening van het stel. In totaal zouden de vrouw en man ruim 160.000 euro hebben opgestreken. Dit geld werd niet in eigen zak gestoken. Het was grotendeels nodig om de schade aan hun auto te herstellen of het werd in een nieuwe, meestal tweedehandse, wagen gestoken. Uit onderzoek is gebleken dat op naam van de vrouw de afgelopen jaren bijna vijftig verschillende kentekens hebben gestaan.

De wagen (rechts) van de Bossche die werd aangereden (foto: Omroep Brabant).