OM gaat in hoger beroep na vrijspraak op de moord van Peter Netten

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak van Anton R. (30) en Kaan D. (28) uit Oss. Eind vorige maand sprak de rechtbank in Den Bosch de twee mannen vrij van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in juni 2018 in Oss. Daarbij kwam de 30-jarige Peter Netten uit Oss om het leven.

In het vonnis lichtte de rechtbank uitgebreid toe waarom het in beide zaken tot een vrijspraak is gekomen. De rechtbank oordeelde dat met onvoldoende zekerheid kon worden vastgesteld wie het slachtoffer heeft doodgeschoten. LEES OOK: Rechter weet niet wie Peter Netten doodschoot, vrijspraak voor verdachten Het OM meent echter dat wel buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld wie de daadwerkelijke schutter was. Dit blijkt volgens het OM onder andere uit twee afgeluisterde gesprekken en een versleuteld chatbericht dat door de politie werd gekraakt. Mede gelet op de eerder afgelegde verklaring van de nu 28-jarige verdachte en de ernst van de zaak, gaat het OM in beide zaken in hoger beroep. LEES OOK: Peter Netten moest 'kleuterruzie' met dood bekopen, tien jaar geëist 'Als jij zegt dat je Peter Netten hebt vermoord, krijg je 1,5 miljoen euro'