Reeks explosies bij Arabische zaken: politie gaat extra surveilleren

Na een reeks explosies bij bij Arabische zaken in Den Bosch gaat de politie ‘extra surveilleren in de stad’. Dat meldt een woordvoerder, nadat er ook vrijdagnacht een explosie was bij een Syrische eetgelegenheid. Het was de derde explosie sinds afgelopen zondag bij een Arabische zaak in Den Bosch.

Door de harde knal rond kwart voor vijf sneuvelden meerdere ramen vannacht. Forensische specialisten onderzoeken of hierbij zwaar vuurwerk is gebruikt, zegt een woordvoerster van de politie. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Derde explosie

Syrische supermarkten zijn al twee keer eerder deze week het doelwit geworden van een explosie met vuurwerk. De ene explosie vond plaats bij Dunya aan de Oude Vlijmenseweg en de andere bij Al Salam aan de Churchilllaan. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten en roept getuigen op zich te melden. Wolvengroet

Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant houdt de politie er rekening mee dat de explosies bij de drie zaken verband houden met de ongeregeldheden die vorig weekend plaatsvonden voor het Stationsplein in Den Bosch. Daar gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist. De vlam zou in de pan zijn geslagen nadat iemand de wolvengroet bracht. De politie moest alle zeilen bijzetten om de rust te herstellen. Het wolvengroetgebaar is controversieel. Het zou nauw verbonden zijn met het Turks-nationalisme en wordt vaak geassocieerd met de Grijze Wolven, een Turkse ultranationalistische organisatie Op deze beelden is de ontploffing bij supermarkt Al Salam te zien: