Slecht weer is cadeau voor dit jeugdcircus dat bijzondere mijlpaal behaalt

Het slechte weer van de laatste weken leidt tot veel sombere gezichten, maar niet bij de mensen van jeugdcircus Il Grigio in Haaren. Net als vorig jaar profiteren zij er flink van dat het zwembad en de speeltuin even niet zo in trek zijn door de vele regen. Dat weet directeur Rob Kevenaar ook. "Onze oprichter zei zestig jaar geleden ook dat regen eau de cologne is voor het circus. De mensen zoeken dan leuke overdekte uitjes."

Over twee jaar wordt het 65-jarig jubileum van Il Grigio gevierd, zondag werd een andere, bijzondere mijlpaal gevierd. De 750.000e bezoeker werd ontvangen en flink in de spotlights in de piste gezet. Peter en Marianne Brouwer waren de gelukkigen, samen met hun kleinzoon Sem. Ze werden compleet verrast. "Heel leuk, zeker omdat wij al zolang naar het jeugdcircus gaan", vertelt Marianne.

"Wij gingen vroeger al met onze kinderen en nu met onze kleinzoon."

Opa en oma kregen samen met de kleine Sem VIP-plaatsen op de eerste rij en mogen de komende jaren gratis naar de voorstelling komen. "Wij gingen vroeger bij ons thuis al. Daarna Peter en ik samen met onze kinderen en nu gaan we met onze kleinkinderen." Peter en Marianne vinden het heel bijzonder dat het jeugdcircus in al die jaren al zoveel bezoekers heeft mogen ontvangen. "Ook heel bijzonder dat het dorp Haaren het voor elkaar krijgt om zoiets te organiseren."

Peter en Marianne waren met hun kleinzoon Sem de 750.000e bezoeker van jeugdcircus Il Grigio (foto: Collin Beijk).

Jeugdcircus Il Grigio bestaat sinds 1961. De Haarense jeugd verzorgt in de zomervakantie een echte circusshow. En wie denkt dat het blijft bij een handstand, een dansje en een radslag heeft het mis. Het gaat om serieuze acts, op bijvoorbeeld ballen en eenwielers, maar er is ook een koorddans- en trapeze-act.

"Dat alle kinderen uit Haaren komen, maakt het uniek."

Wat het jeugdcircus nog specialer maakt, is dat het helemaal draait op vrijwilligers, zonder subsidies en dat de artiesten allemaal kinderen zijn uit Haaren. "Dat maakt het wel uniek, maar soms is het ook wel jammer dat je 'nee' moet verkopen aan ouders die hun kinderen van buiten het dorp willen opgeven om mee te doen", vertelt de circusdirecteur. LEES OOK: Jeugdcircus in plaats van zomervakantie: 'Je ruikt het zaagsel' Vanaf de herfstvakantie wordt er druk geoefend voor de voorstelling. Vanaf de tweede week van de zomervakantie zijn er in twee weken tijd twintig voorstellingen. "De groepen oefenen bijna het hele jaar door in hun eigen groep", vertelt Rob Kevenaar. "In de laatste weken voor de première komt alles bij elkaar. Dan zie je ook echt iets bijzonders ontstaan." Voor de circusdirecteur en voorzitter van de stichting is het ook een bijzonder jaar. "Na veertig jaar neem ik afscheid als voorzitter. Het is mooi geweest." Hij weet wel waarom hij en ook de vele vrijwilligers zo verslaafd zijn aan Il Grigio. "De saamhorigheid, het enthousiasme, maar ook het zaagsel van de piste in je schoenen", lacht hij.

"We gaan voor de miljoen, maar dat duurt nog even."

Het volgende feestje is dus het 65-jarig jubileum in 2026. Dan kunnen er weer ruim 30.000 bezoekers bij het totaal opgeteld worden rekent Kevenaar uit. "En we gaan voor de miljoen bezoekers, maar dat duurt nog even dus. Laten we het voor die mijlpaal nog even bij dromen houden."