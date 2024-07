Brainportregio met nieuwe routes nog beter bereikbaar: 'Fietsgeschiedenis'

Eindhoven en omgeving wordt in de toekomst beter bereikbaar voor mensen die met de fiets naar het werk willen. Er komen namelijk vijf nieuwe snelfietsroutes. De provincie trekt hiervoor, samen met tien gemeenten in Zuidoost- en Midden-Brabant, het Rijk en bedrijven 51 miljoen euro uit.

Van de nieuwe snelfietsverbindingen komen er twee tussen Eindhoven en Best. De andere routes verbinden Eindhoven, Oirschot en fietsrotonde Hovenring in Eindhoven met bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Ook komt er een nieuwe snelfietsroute tussen Tilburg en Lieshout (F58).

In Brabant liggen al diverse snelfietspaden, maar niet overal verloopt de aanleg zonder slag of stoot. Vooral tussen Eindhoven en Helmond zijn de procedures langer dan overheden zich hadden gewenst.

LEES OOK: Snelfietspad open, maar omwonenden protesteren

De woordvoerder van de provincie gaat er vooralsnog vanuit dat de werkzaamheden voor de vijf nieuwste routes uiterlijk volgend jaar kunnen beginnen. “In de meeste gevallen betreft het fietspaden die er al liggen en verbreed moeten worden of die verlichting krijgen of waar we obstakels wegnemen. Omdat we bijna nergens nieuwe Infrastructuur aanleggen dwars door een wijk of weiland, verwachten we niet dat er veel bezwaren worden ingediend."

In Best kan dat anders komen te liggen, verwacht de woordvoerder. Hier komen bij het Wilhelminakanaal drie nieuwe fietstunnels onder de autowegen door en er is een nieuwe fietsbrug over het kanaal gepland.

Fietsgeschiedenis

Snelfietsroutes bewijzen hun nut, zo bleek uit een enquête vorig jaar. Eén van de conclusies was dat één op de vijf gebruikers van zo’n pad hetzelfde traject (deels) al aflegde met de auto of het openbaar vervoer. Verder zei een derde van de ondervraagden meer te fietsen dan vóór de komst van zo’n snelfietspad.

Provinciebestuurder Stijn Smeulders vindt dat met de aangekondigde uitbreiding ‘fietsgeschiedenis’ wordt geschreven. Nooit eerder in Nederland wordt volgens hem zoveel geïnvesteerd in dit soort routes.