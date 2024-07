Diana woest nadat vandalen taakstraf krijgen: ‘De bank zit nog vol glas’

Tachtig uur taakstraf en een kleine schadevergoeding, daarmee komen de daders weg die het huis en twee auto’s van de familie Sewgolam ui Etten-Leur helemaal kort en klein sloegen. Onbegrijpelijk, vindt moeder Diana. Sinds de uitspraak van de rechter is ze nog meer van slag dan daarvoor. “Het rechtssysteem is hier tien keer niks”, zegt ze verdrietig.

Twee jaar lang leefde het gezin de rechtszaak toe. In de rechtbank vertelde een van de verdachten dinsdag dat de aanval op het huis 'een uit de hand gelopen actie was, die niet had mogen gebeuren'. De tweede verdachte bekende dat hij vooraf nauwelijks over de gevolgen had nagedacht en het ‘gewoon niet slim’ was.

Het OM eiste 210 uur taakstraf en schadevergoeding van alle kosten. Volgens het gezin zo’n dertigduizend euro. Maar de daders kregen slechts taakstraffen van 80 en 60 uur opgelegd. Bovendien hoeven ze maar een deel van de kosten te betalen. Zo krijgt het gezin niet meer dan de dagwaarde voor bijvoorbeeld de tv en het bankstel en moeten ze het huis deels zelf opknappen.

“De rechter is van mening dat we het laminaat, de tv en de bank nog kunnen gebruiken”, reageert Diana. “Maar alles is beschadigd. Ons bankstel zit nog steeds vol met glas, daar kan je niet op zitten.”

Ze is diep teleurgesteld. “Ik had echt gehoopt dat ze een goede straf zouden krijgen en alle kosten terugbetaald zouden worden. Het geld hoeven ze me niet te geven, maar maak alles zoals het was. Nu moet ik het uit eigen zak gaan betalen, dat klopt toch niet?!”

Diana zou graag in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, maar in strafzaken gaat het OM daarover. “Ik ga nog eens met mijn advocaat overleggen of dat mogelijk is”, zegt ze. “Ik wil gewoon gerechtigdheid."

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

Diana is sinds de aanval altijd bang in haar eigen huis

De zoon des huizes kende de daders, dit ging er aan de aanval vooraf