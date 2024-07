Beruchte hondenfokker krijgt geen enkele medewerking van rechter

De omstreden hondenfokker Jan Paridaans in Eersel heeft een rechtszaak tegen de gemeente Eersel en dierenwelzijnsorganisatie House of Animals op alle fronten verloren. De rechtbank in Den Bosch heeft alle eisen van het bedrijf verworpen, zo is maandag bekendgemaakt.

Paridaans is al jaren in opspraak, omdat de man illegaal honden fokt. Ook laten de leefomstandigheden van de honden en andere dieren die het bedrijf houdt, zeer te wensen over. Toch was het bedrijf naar de rechter gestapt om op de Grote Aardweg in Eersel een hondenfokkerij en een hondenpension mogelijk te maken. Alle activiteiten zijn echter in strijd met het bestemmingsplan, zo bepaalde de rechter.

Ook het bezwaar dat was ingediend tegen House of Animals als belanghebbende, werd van tafel geveegd. De stichting wil dieren beschermen, hun belangen behartigen en het dierenwelzijn bevorderen en daarom is zij in deze wel degelijk partij, volgens de rechter.

De misstanden bij Paridaans zijn vooral door House of Animals aangekaart. Vervolgens is de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) meermalen in actie gekomen om die te beoordelen en te bestrijden. Het is ook de NVWA geweest die eerder dit jaar bepaalde dat Paridaans geen dieren meer mag houden. De gerechtelijke procedure waarvoor hij nu bij de rechtbank geen voet aan de grond heeft gekregen, loopt al sinds 2022.

LEES OOK: Hoe illegale puppyfabriek van omstreden fokker te werk ging: een overzicht

Met de rechtszaak wilde de fokker aantonen dat zijn bedrijf volgens de regels van de wet als agrarische activiteit kan worden gezien en dus zou moeten worden toegestaan. De rechter is van mening dat het bestemmingsplan alleen de vestiging van varkens- of veebedrijven mogelijk maakt.

Paridaans wees er verder op dat aan de Grote Aardwag jaren geleden al een dierenasiel en een zwerfdierenopvang waren gevestigd. Hij had goede hoop dat dat ook nu mogelijk was. Dat zou kunnen, volgens de gemeente, maar dan alleen voor een hondenpension, niet voor een combinatie met een fokkerij. Ook beriep de fokker zich vergeefs op regels van de provincie Noord-Brabant.

Karin Soeters van House Animals laat weten dat ze het ‘heel fijn’ vindt dat haar organisatie als belanghebbend wordt gezien. Verder is ze uiteraard blij dat de rechter Paridaans ook op de andere punten heeft afgeserveerd. “Maar het blijft ergerlijk dat die man blijft proberen om door te gaan, ik vind dat zorgwekkend. Ik kijk echt uit naar een strafrechtelijke zaak tegen hem."

Begin deze maand bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wel al dat Paridaans 86.200 euro aan dwangsommen moet overmaken. Ze waren hem opgelegd, omdat de man jarenlang tal van regels aan zijn laars heeft gelapt bij het houden van honden en andere dieren.