Martin laat roze geschiedenis in zijn stad zien: 'Huppelend naar beneden'

Terug naar de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw in Tilburg. Een dichtgetimmerde homobar, een studentenkamer waar advies werd gegeven over hoe je uit de kast komt en het graf van het vermoedelijk eerste openlijke lesbische koppel. Martin Luttikholt (70) wil dat deze geschiedenis niet vergeten wordt. Daarom is hij een stadswandeling gestart, waarin hij mensen meeneemt langs allerlei plekken die vroeger belangrijk waren voor hem en de regenbooggemeenschap.

Martin loopt met een groepje van zo'n vijftien mensen door de Tilburgse straten. Hij neemt de groep bijvoorbeeld mee naar plekken waar de Werkgroep Homoseksualiteit samenkwam. Zelf sloot hij zich hierbij aan toen hij in 1973 als student naar Tilburg kwam. "We kwamen eerst altijd samen op een studentenkamer van acht vierkante meter. Dan zat je met z'n drieën op het bed en nog twee op een stoel. Maar de groep werd steeds groter, dus dat werkte al snel niet meer."

De werkgroep mocht vervolgens van een stadsgenoot samenkomen in haar studio aan de Mariastraat. Daar was genoeg plek voor zo'n vijftien mensen. "Iedere dinsdagavond hielden we hier gesprekken met mensen die bijvoorbeeld uit de kast wilden komen en advies wilden", vertelt Martin. De studio zat op de eerste verdieping. "We zeiden over het doel van onze bijeenkomsten altijd: met lood in de schoenen naar boven en huppelend weer naar beneden."

Later voegde de werkgroep zich bij belangenvereniging COC. In 1981 kreeg de groep een ruimte van de gemeente om bijeenkomsten te houden. Martin wandelt met de groep naar de Poststraat. "Hier is het ooit begonnen. Dit was het allereerste COC-pand", zegt hij terwijl hij wijst naar een grote grijze deur.