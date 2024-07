Jongeren hebben moeite met regenboogvlag: 'Speciale vlag is overdreven'

Uitgedoste mensen en regenboogvlaggen die uithangen: veel mensen vieren de Pride. Maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Regenboogvlaggen worden regelmatig gestolen of vernield. Bijna 40 procent van de jongeren heeft er moeite mee dat iemand in de straat of een bedrijf een regenboogvlag uithangt. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. "Veel mensen vinden het oké als iemand homo is, maar je mag niet hand in hand lopen en geen vlag uithangen."

Omroep Brabant onderzocht hoe jongeren aankijken tegen de lhbti+-gemeenschap. Ruim 700 jongeren verspreid over de hele provincie tussen de 13-25 jaar vulden de vragenlijst in. We vroegen ze onder meer of ze moeite hadden wanneer iemand uit je straat een regenboogvlag uithangt. 37% van de jongeren zegt hier moeite mee te hebben. En als een bedrijf de regenboogvlag uithangt, vindt 39% van de jongeren dat lastig. "Bedrijven hoeven niet te laten zien dat ze iets steunen zodat ze dan beter in de maatschappij passen", zegt een meisje hierover. Veel jongeren zeggen dat ze de regenboogvlag überhaupt niet nodig vinden. "Iedereen moet gewoon gelijk behandeld worden, maar ik vind een speciale dag en een speciale vlag overdreven", zegt een meisje. "Ze willen toch normaal zijn? Dan hoef je ook geen vlag te hebben of te gaan schreeuwen op de straten. Ik hang toch ook geen zwart-witte vlag uit?", zegt een 14-jarige jongen.

"Het gaat niet om een mening, maar om mensenrechten."

Charlot Pierik is projectmanager diversiteit en inclusie bij Movisie, het landelijk kenniscentrum voor sociale vraagstukken. Zij verklaart de weerstand tegen de regenboogvlag. "Sinds de coronaperiode is het verzet tegen de overheid gegroeid. Bij regenboogsymbolen heerst onder veel mensen de gedachte dat dit overheidsbeleid is dat 'door de strot wordt geduwd' en ook daar is veel verzet tegen. Terwijl het hier niet gaat om een mening, maar om mensenrechten." LEES OOK: Lhbti+-jongeren voelen zich vaak onveilig: 'Kan niet mezelf zijn' Pierik vervolgt: "Veel mensen vinden het oké als iemand homo is, maar ze hoeven niet te zien dat twee mannen hand in hand lopen op straat of dat iemand de regenboogvlag uithangt. Maar dat werkt de bewegingsvrijheid van lhbti+'ers enorm tegen." Maar ook binnen de lhbti+-gemeenschap kijkt niet iedereen positief aan tegen regenboogvlaggen en zebrapaden. "Hoewel school probeert met een regenboog-zebrapad te laten weten dat ze mensen van de lhbti+-gemeenschap er ook mogen zijn lopen veel mensen expres om het zebrapad heen. Dit heeft dus ik mijn ogen een tegengestelde werking", zegt een jongen.

"Waarom moeten regenboogsymbolen worden vernield?"

Vanuit Movisie adviseert Pierik ook gemeenten, bijvoorbeeld nadat er keer op keer een regenboogbankje wordt vernield. "Wij adviseren dan juist om er wél weer een bankje voor terug te zetten en er een punt van te maken. Er zijn allerlei symbolen in de openbare ruimte te vinden, waarom moeten dan de regenboogsymbolen worden vernield?" Ook is het volgens Pierik belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan. "Als gemeente, maar ook als school is het zo belangrijk om te blijven uitleggen. Het vernielen van vlaggen of 'homo' roepen op straat, kan zoveel effect hebben op individuen." Voor veel jongeren is het uithangen van een regenboogvlag of het bezoeken van een Pride wel heel belangrijk. "Eindhoven Pride afgelopen maand was ontzettend leuk. Het is een van de weinige keren dat ik me geaccepteerd voel in de stad", laat iemand weten. "Mensen zeggen dat ze klaar zijn met Pride en ze zeggen dat ze ermee klaar zijn dat het door hun strot wordt geduwd. Dat is exact waarom we Pride vieren. Als mensen dat niet snappen moeten ze ons met rust laten", zegt een 23-jarige jongen.