Kermisgangers razen pijlsnel op balkon af, bewoner maakt video

'Okay, let's go!' en 'Nog een rondje!', veelal gevolgd door het hoge gegil van kermisgangers die met een noodgang op je balkon af razen. Voor de bewoners van de Kattenrug in Tilburg is het de dagelijkse gang van zaken. De Tilburgse Kermis is in volle gang en een van de hoogste en misselijkmakendste attracties staat recht voor deur: de Booster Maxx.

Een gigantische metalen arm van 55 meter hoog die je met een rotvaart van 100 kilometer per uur omhoog en omlaag slingert. Voor waaghalzen op de Tilburgse Kermis is het ieder jaar een van de favoriete attracties. Voor de minder dappere bezoeker is het torenhoge gevaarte ook leuk om naar te kijken. Vooral 's avonds schitteren honderden lichtjes op de arm, prachtig vergezeld door het gegil van rondslingerende kermisgangers. LEES OOK: Deze mensen zien de kermisattracties langs hun raam vliegen: 'Gaaf' Voor de mensen die in het centrum van Tilburg wonen is er geen ontsnappen aan de kermis. Zeker niet voor de inwoners van de Kattenrug, het gebouw waar de Booster Maxx recht voor de deur staat. Nu gaan er beelden viral die een van de bewoners heeft gemaakt: om de haverklap raast de Booster Maxx rakelings langs de balkons, inclusief gillende mensen.