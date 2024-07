Van tranen op haar eerste training naar de wereldtop: 'Alles voor de droom'

Sam van Nunen (23) maakt zaterdag haar debuut op de Olympische Spelen. De Veghelse zwemster komt in actie tijdens de series van de 4x100 meter vrije slag en mogelijk diezelfde avond in de finale. Het zwemmen leerde ze bij zwemvereniging Nautilus in Veghel. “De Spelen was altijd al een droom van Sam”, vertelt haar voormalig trainster Marleen van Slooten.

Marleen weet nog goed dat een piepjonge Sam zich meldde in het zwembad. “De eerste training vond ze heel spannend, ze moest een beetje huilen. In de daaropvolgende jaren ben ik haar training blijven geven. Het was fijn om met Sam te werken en te praten", blikt Marleen terug. Al snel werd duidelijk dat Sam een groot talent was. “We hebben meerdere gesprekken gehad over haar toekomst. Wij konden als Nautilus niet alles meer bieden voor Sam, ze verdiende het met haar talent om naar een club te gaan met professionele begeleiding. Die stap omhoog naar PSV was voor alle partijen goed.” Op haar veertiende verhuisde Sam al naar Eindhoven. Het zegt volgens Marleen iets over haar drive om te slagen als topsporter. “Ze was talentvol, altijd gemotiveerd en vond zwemmen erg leuk. Voor het uitkomen van de olympische droom deed ze alles. Heel fijn dat het nu uitkomt.” LEES OOK: Deze kinderen hebben een topsporter als juf: 'Kijken wedstrijden op school' Haar moeder Jettie noemde Sam onlangs een sociale en gedisciplineerde vrouw. Marleen is het daar volledig mee eens en ziet Sam altijd lachen. “Een sociale en vrolijke vrouw. We hebben nog regelmatig contact. Als ze in de buurt is komt ze weleens langs in het zwembad of we zien elkaar op wedstrijddagen.”

Familieleden van Sam van Nunen. Vader Maarten links met naast hem broer Pim en moeder Jettie. (Foto: Leon Voskamp)

Marleen is samen met haar gezin in Parijs, waar ze naar verschillende sporten gaan bekijken. "Helaas lukte het qua kaartjes niet om Sam in actie te zien. We zullen elkaar wel zien in het TeamNL Huis. Ik hoop in ieder geval dat Sam heel erg gaat genieten. En natuurlijk gunnen we haar een finaleplek. Je weet nooit wat er mogelijk is met zoveel adrenaline of spanning in je lichaam." Tijdens de 4x100 meter vrije slag is Sam overigens niet de enige Brabantse. Ook Kim Busch en Marrit Steenbergen uit Geldrop zitten in het estafetteteam.