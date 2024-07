NVWA over Belgische praktijken horrorfokker Jan P: 'Volstrekt onacceptabel'

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vindt het 'volstrekt onacceptabel' dat de Eerselse hondenfokker Jan Paridaans in België doorgaat met het verkopen van honden. De instantie heeft geen bevoegdheid in België om er daar iets tegen te doen, maar gaat wel kijken of Paridaans in overtreding is. De Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia stapt naar de rechter voor misstanden bij de fokker. "Deze ondernemer heeft lak aan de regels."

De NVWA vindt het 'volstrekt onacceptabel' dat de fokker doorgaat, zegt een woordvoerder vrijdagmiddag in een schriftelijke reactie. "We hebben allemaal kunnen zien dat deze ondernemer op een hele verkeerde manier dieren houdt. We hebben er geen vertrouwen in dat hij waar dan ook op een fatsoenlijke manier met dieren kan omgaan. Dat hij in België nu doorgaat, is onacceptabel en laat zien dat hij lak heeft aan regels."

Paridaans bekent in een gesprek op het platform al een teefje te hebben verkocht. Dat is volgens House of Animals bewijs dat Paridaans doorgaat met zijn praktijken. Dat bevestigt hij vrijdag overigens ook zelf aan het ED . De fokker wil niet reageren op vragen van Omroep Brabant.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals publiceerde vrijdag een artikel over Paridaans. Hij zou in België doorgaan met een van de dingen die hij in Nederland niet meer mag: het verkopen van puppy's. House of Animals kocht een hondje bij Paridaans, die zichzelf JP noemt op Marktplaats.

De horrorfokker heeft in Nederland een verbod van de NVWA gekregen op het houden van dieren. Zijn bedrijf 'Kwispel Enzo' werd gesloten en zijn dieren zijn in beslag genomen. Paridaans ligt al langer onder vuur, omdat de leefomstandigheden van zijn dieren keer op keer niet goed zijn.

De instantie erkent geen bevoegdheid te hebben om Paridaans in België aan te pakken. "Maar er is wel contact met de Belgische autoriteiten over dit dossier. Er wordt onderzocht of de ondernemer wederom in overtreding is."

Organisatie stapt naar de rechter

De Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia stapt nu naar de rechter. "Dat zaakje stinkt", zegt directeur An De Greef tegen het ANP. In Vlaanderen mag een dierenfokker niet zomaar op Marktplaats adverteren en moet die altijd zijn officiële vergunningsnummer opgeven. Dat heeft deze man niet. In Nederland mag je wel zonder zo'n officieel nummer adverteren. Door in Nederland te adverteren en de honden in België te laten ophalen, speelt deze fokker met de gaten in de wetgeving.

"Nederland zou er goed aan doen om de Vlaamse wetgeving te kopiëren", zegt De Greef. "Of beter nog, de Waalse. Want in Wallonië is het nog strenger, en mogen zelfs geen honden worden verhandeld die niet in Wallonië zijn geboren. Dan is het dus gedaan met de import van dieren uit Oost-Europa en heb je vanzelf kleinere kwekers." Ook mag je, legt De Greef uit, in Wallonië helemaal geen dierenadvertenties plaatsen op platforms als Marktplaats of Ebay.

Geen honden verkopen

Volgens Karen Soeters van House of Animals geldt het houdverbod van Paridaans weliswaar niet in België, maar mag de bekritiseerde fokker ook daar geen honden verkopen. Iets wat Paridaans in het artikel van het ED bestrijdt. "Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Nederland bekijkt het maar."

Het Belgische Openbaar Ministerie laat weten door House of Animals op de hoogte te zijn gebracht van de praktijken van Paridaans, maar kan er nog niet veel over zeggen. "Maar uiteraard zijn er wettelijke regels op het houden, verkopen en kweken van dieren", aldus een woordvoerder van het parket in Antwerpen.

