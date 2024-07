112-nieuws: brand overkapping in Best • automobilist onder invloed

01.27

Een motorrijder is afgelopen nacht geschept door een automobilist op de Grasdreef in Eindhoven. Volgens getuigen reed de automobilist veel te hard en door rood. De motor werd tientallen meters meegesleurd. De bestuurder van de auto (37) vluchtte na de aanrijding de wijk in, maar werd wat later aangehouden. De motorrijder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Lees hier meer.