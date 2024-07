112-nieuws: hond gered bij brand in huis • balkon in brand

12.15

Een automobilist die halsbrekende toeren uithaalde, moest zijn rijbewijs inleveren in Etten-Leur. Agenten zagen de bestuurder met een snelheid van ruim 140 kilometer per uur over de weg rijden waar 100 kilometer per uur het maximum is. De man was daarnaast aan het bumperkleven, duwde andere wegebruikers aan de kant en reed van de vluchtstrook via een invoegstrook naar de vluchtstrook om mensen in te halen.