Ophef rond broodfokkers maar rem op hun kwalijke werk lijkt ver weg

De louche zaken rond 'horrorfokker' Jan Paridaans gaan maar door. Hij lijkt niet te stoppen met het verkopen van zijn puppies. Hoe komt het toch dat we zo moeilijk grip kunnen krijgen op dit soort broodfokkers? Dat heeft verschillende oorzaken, volgens een woordvoerder van Animal Rights.

"Ah, Jan Paridaans, die kennen we wel", zegt woordvoerder Robert Molenaar van Animal Rights. "Die man hadden ze eigenlijk al lang op moeten sluiten. Hij heeft geen enkel moreel kompas." Klare taal van Molenaar, die zegt dat de broodfokker berucht is onder dierenrechtenorganisaties.

Maar hoe komt het dan toch dat Paridaans nog steeds door kan gaan met broodfokken? Volgens Molenaar heeft dat te maken met verschillende zaken, waaronder de wetgeving in Nederland. "Die is namelijk niet zo sterk. We kunnen wel boetes uitdelen maar die zijn niet zo hoog. De straf schrikt niet genoeg af."

Volgens Molenaar moet de wetgeving strenger worden en de straffen hoger. "België is wat dat betreft verder dan ons. Het ergste wat fokkers hier kunnen krijgen, is imagoschade. Daarmee zit Paridaans al ver beneden nul, dus daar pakken ze hem niet meer mee."

Daarbij komt ook nog dat Paridaans werkt vanuit België, maar verkoopt aan Nederlanders. Hij maakt handig gebruik van een maas is de wetgeving van Nederland en onze zuiderburen. "Dat is het probleem met dit soort fokkers", zegt Molenaar. "Je krijgt ze zó moeilijk te pakken. Je rijdt even over de grens en neemt een puppy zo mee. Er zijn geen grenscontroles natuurlijk."

Maar niet alleen de wetgeving laat te wensen over, zegt de woordvoerder van Animal Rights. "De advertentiewebsite Marktplaats moet ook verantwoordelijkheid nemen. Dat is hét platform waar dieren worden aangeboden." Marktplaats werkt samen met de NVWA om verdachte zaken in de gaten te houden. Maar, zo zegt Molenaar: "Het duurt vaak erg lang voordat er actie wordt ondernomen. Broodfokkers kunnen vaak al tientallen of honderden puppies verkopen voordat ze offline worden gehaald."

Voorlopig ziet Molenaar nog geen rem op de kwalijke werkzaamheden van broodfokkers. Daarom drukt hij toekomstige baasjes op het hart om goed na te denken waar je een hond haalt. "Doe onderzoek naar hoe je een broodfokker herkent. Er staan lijstjes op het internet met waar je niet moet kopen. Probeer te letten op signalen, bijvoorbeeld wanneer er veel hondjes van verschillende rassen in een loods zitten. Dat is verdacht."

Ook de financiële kant is iets om rekening mee te houden. "Als je een hond per se goedkoop wil aanschaffen, moet je nadenken of een huisdier financieel gezien wel een goed idee is. Honden worden oud en kosten soms veel geld. Met name honden van broodfokkers hebben of krijgen vaak problemen. Op de lange termijn ben je dus heus niet goedkoper uit."