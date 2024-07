Buren ongerust na nieuwe explosie: 'Huis staat al twee maanden leeg'

Voor de tweede keer in negen maanden tijd hebben onbekenden het op een huis aan de Antwerpenlaan in Eindhoven gemunt. Bij beide explosies was de schade groot. De buren zijn bezorgd. "Na de vorige explosie zijn de bewoners vertrokken. We hadden gehoopt dat het rustig zou blijven."

Basiel van Wezel veegt met een bezem en stoffer en blik de glasscherven in zijn gang op. Bij de explosie zondagnacht werd zijn raam ontzet en sneuvelde het glas. Bij de buren heeft de politie een noodraam gezet, maar Basiel moet het zelf oplossen met hulp van zijn verzekeraar. In oktober vorig jaar was bij het huis van zijn buren ook al een ontploffing. Toen ging er zwaar vuurwerk af. "Het huis werd particulier onderverhuurd. Het gezin wat er toen woonde, is vertrokken. Het huis staat al twee maanden leeg. Ze hebben toen ze vertrokken ook niets gezegd." Een gordijn wappert door het kapotte raam. "Vanmiddag komt er een noodraam, heb ik van de glaszetter gehoord." Hij onderbreekt het gesprek omdat zijn dochter door de scherven dreigt te lopen. "Blijf weg bij dat glas." "Alle kinderschoenen zaten vol met glas. Ik ben al vier uur aan het stofzuigen. Ik moest vandaag gaan werken. Ik hoop dat het nu gauw afgelopen is", zegt Basiel.

"Het hele kozijn en de planken zijn ontzet"

"De kleine heeft een half jaar op zolder geslapen. Ze was pas net weer beneden gaan slapen. Nu gaat ze voor de veiligheid weer naar boven", vertelt hij. "Ik hoop dat de daders beseffen dat het huis leeg is. Ga gewoon praten met elkaar, als je een probleem hebt. Het hele kozijn en de planken zijn ontzet. Wij zitten ermee..." Na de eerste explosie werd een jong meisje opgepakt dat stelde opdracht gekregen te hebben voor het veroorzaken van de explosie. Ze kreeg hiervoor 250 euro. Dat bedrag moest ze delen met een man die haar naar de Antwerpenlaan reed. Die chauffeur zou de explosies hebben gefilmd. LEES OOK: Het is al de tweede explosie bij het huis