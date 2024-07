Man krijgt glas in gezicht gegooid: dader gaat de cel in

Een man van 35 jaar uit Oosterhout is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden. Volgens de rechter heeft hij in een café in zijn woonplaats een glas in het gezicht van een andere bezoeker gegooid. Het 26-jarige slachtoffer uit Nijkerkerveen blijft mogelijk zijn leven lang blind aan zijn rechteroog. Hij heeft recht op een schadevergoeding van ruim 60.000 euro.

Ook vindt de rechter het bewezen dat de Oosterhouter, D.H., op dezelfde avond een andere cafébezoeker op zijn keel heeft geslagen met zijn vuist. Tijdens de zitting twee weken geleden gaf H. de klap toe, maar hij ontkende met het glas te hebben gegooid: “Ze zeggen het, ik hoop dat de echte dader wordt gepakt en ik vind het sneu voor het slachtoffer en zijn familie.”

Het volgens de rechter ‘zinloos gewelddadig optreden’ deed zich voor op 14 januari vorig jaar, in een café aan de Klappeijstraat in Oosterhout. Het volgde op een eerder incident die uitgaansavond. H. liet zich met twee plaatsgenoten gelden nadat een vrouw zich had beklaagd over het feit dat iemand een aantal keren aan haar borsten had gezeten. De man die dat gedaan zou hebben, werd geslagen door de drie mannen. De twee andere Oosterhouters hebben voor hun aandeel al een werkstraf gekregen van de politierechter.

Daarna zou H. door de barkeeper uit de zaak zijn gezet. Zijn lezing kwam niet overeen met de getuigenverklaringen. Verder was op camerabeelden, die tijdens de zitting werden vertoond, duidelijk genoeg te zien dat hij zich door het drukke café bewoog en een glas in de richting van de Nijkervener gooide. Dat betoogde de officier van justitie.

De rechtbank komt tot hetzelfde oordeel, maar voegde er ook aan toe dat het niet H.’s opzet was om iemand ‘vol opzet zwaar lichamelijk letsel’ toe te brengen. Hij nam wel dat risico, omdat het druk was in de kroeg en glas grote schade aan kan richten. Verder werd het hem aangerekend dat hij geen compassie toonde met zijn slachtoffer. Ook blijkt de man niet vies te zijn van het gebruik van geweld: hij is hiervoor al eens veroordeeld.

Zijn advocaat had vrijspraak bepleit, omdat de getuigenverklaringen en camerabeelden in zijn ogen juist niet overtuigend waren. Bij een veroordeling hoopte hij op een taakstraf, omdat zijn cliënt vader is van drie kinderen en bezig is met trainingen om zijn agressie te beteugelen.

Het slachtoffer zei tijdens de zitting dat hij bang is dat het 'nooit meer goed zal komen' met zijn oog. Zijn raadsman noemde de uitspraak van de rechter ‘het mooiste scenario’, al wilde hij zich niet meteen rijk rekenen. Hij houdt er rekening mee dat er beroep wordt aangetekend tegen de straf die door de rechtbank is opgelegd.

