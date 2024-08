Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vandaag weer veel Brabanders in actie. Onder meer op het roeien, handboogschieten en het zwemmen. Ook de ruiters, turners en BMX-rijders komen aan de beurt. We zetten voor het gemak op een rijtje welke sporters uit onze provincie woensdag in actie komen.

Nadat de roeiploegen de eerste medailles woensdag hebben veroverd (heren dubbel vier goud en dames dubbel vier zilver), volgen deze donderdag nog meer Brabantse kanshebbers op eremetaal. Hieronder een beknopt overzicht. Om half tien verschijnt onder anderen Lisa Scheenaard van de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta op het water. Zij roeit dan met Martine Veldhuis voor een medaille in de finale van de dubbel twee. Ook de Holland Acht komen in actie.

Een half uur later stapt Guusje Steenhuis uit Grave op het Tatami. De judoka komt uit in de gewichtsklasse tot 78 kilo en hoopt alle rondes door te komen tot aan de finale.

Judoka Guusje Steenhuis tijdens een training op Papendal voorafgaand aan de wereldkampioenschappen judo (foto: ANP).