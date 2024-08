Solovluchten altijd onderdeel van vliegopleiding: 'Goed voor vertrouwen'

Het is niet meer dan normaal dat de piloot in opleiding, die omkwam bij de vliegtuigcrash op de A58 bij Sint Willebrord, alleen in het toestel zat. Piloten moeten tijdens hun opleiding solovluchten maken om hun vliegbrevet te halen. Vóór de solovlucht hebben zij volgens Jacco Hoekstra, hoogleraar Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, 'tot vervelens toe' hetzelfde rondje gevlogen met een instructeur ernaast.

De man uit Roosendaal (67) die woensdag met een klein eenmotorig vliegtuigje neerstortte bij de afslag Sint Willebrord op de A58 volgde volgens directeur Jan Voeten van Breda Airport vlieglessen. Toch wil dat volgens hoogleraar Jacco Hoekstra van de TU Delft niet zeggen dat de piloot nog maar weinig vlieguren had gemaakt.

"Al twintig of dertig uur gevlogen met instructeur."

"Vóór je eerste solovlucht heb je vaak al rond de twintig tot dertig vlieguren gemaakt met een instructeur naast je. Dat hangt af van de instructeur die inschat hoe ver je bent." Om alleen te mogen vliegen moet een piloot een sportvliegbrevet halen. Breda Aviation, de vliegschool waar de man les had, biedt twee soorten sportvliegbrevetten aan. Met een Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) mag je in heel Europa vliegen met Europees geregistreerde vliegtuigen. Met een Private Pilot Licence (PPL) mag je in heel Europa vliegen en kun je wereldwijd een gelijkstelling voor elk willekeuring land aanvragen.

Sportvliegtuig gevaarlijk? Een sportvliegtuig waar piloten in beginnen met vliegen is niet gevaarlijk, maar het is volgens hoogleraar Hoekstra wel moeilijker om in een kleiner vliegtuigje te vliegen: "Zo'n klein vliegtuig heeft minder ondersteuning van systemen en is minder stabiel dan een groot vliegtuig. Het reageert als het ware op alles."

Piloten krijgen theorielessen en praktijklessen om daadwerkelijk vlieguren te maken. Na een flink aantal praktijklessen met een instructeur zijn er twee soorten solovluchten die een piloot in opleiding moet maken. LEES OOK: Piloot neergestort vliegtuigje op A58 volgde vlieglessen "Je begint met een sololanding. Dan stijg je op om een rondje te vliegen en dan land je bij hetzelfde vliegveld. Dat rondje heb je voorafgaand aan de solovlucht tot vervelens toe geoefend met een instructeur. Tijdens de solovlucht kijkt de instructeur vanaf de grond toe", legt Hoekstra uit. Daarnaast heb je een solo over land. "Dan stijg je op bij het ene vliegveld en vlieg je voor een vlucht van minimaal drie uur naar twee andere vliegvelden waar je landt. Voor zo'n vlucht maak je onder toezicht van je instructeur een vluchtplan waarbij je onder andere nagaat hoe de wind staat, hoeveel brandstof je nodig hebt en hoe je weet waar je zwaartepunt ligt." Als je een sportvliegbrevet hebt gehaald, kun je aanvullende opleidingen volgen om extra bevoegdheden te behalen zoals instrumentvliegen voor 's nachts of bij slecht weer. Je kunt ook andere vliegbrevetten halen voor bijvoorbeeld tweemotorige vliegtuigen, om passagiers te vliegen of om commercieel te vliegen.

"Snelwegen worden niet vermeden."