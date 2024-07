Zó vaak ging het mis bij het Bredase vliegveld waar dodelijke crash was

Het kleine vliegtuig dat woensdagmiddag is neergestort op de A58, is niet de enige die crashte. Door de jaren heen gebeurden meermaals ongelukken met sportvliegtuigjes om en nabij Breda International Airport, het voormalige vliegveld Seppe in Bosschenhoofd. Hier een overzicht uit ons archief.

2019 Vliegtuigongeluk op Breda International Airport loopt goed af, geen gewonden Een sportvliegtuigje raakte bij een doorstart van de baan en schoof daarbij door tot buiten het luchtvaartterrein. Het toestel kwam tot stilstand tegen de vangrail van de afrit Rucphen/Bosschenhoofd van de snelweg A58. Aanvankelijk werd er groot alarm geslagen, maar het bleek al snel mee te vallen. Er was niemand gewond geraakt en hulpinstanties konden omkeren. Het vliegtuigje was zwaar beschadigd.

Het beschadigde vliegtuig na het ongeluk (foto: Alexander Vingerhoeds/Obscura Foto).

Twee doden bij vliegtuigcrash in Oudemolen, dit is wat er gebeurde

Twee vliegtuigjes afkomstig van Vliegend Museum Seppe stegen op van Breda International Airport en maakten een formatievlucht boven het buitengebied van Oudemolen. In de lucht ging het mis. De vliegtuigen botsten tegen elkaar. Het ene vliegtuig maakte een noodlanding, het andere toestel crashte. De twee inzittenden van het neergestorte vliegtuig overleden door de crash. De piloot van het toestel dat veilig kon landen, raakte lichtgewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De passagier kwam met de schrik vrij. 2018



Vliegtuig komt bij landing op Breda International Airport naast de baan terecht Tijdens een landing brak het neuswiel van een lesvliegtuig af. Het toestel raakte daardoor uit koers en kwam langs de landingsbaan terecht. Niemand raakte gewond. Het zwaar beschadigde vliegtuig is door de hulpdiensten naar een hangar geduwd. Weer ongeluk met sportvliegtuigje op Breda International Airport, piloot gewond Hulpdiensten rukten massaal uit voor een crash met een sportvliegtuigje. Het toestel gleed vlak voor het opstijgen door de omheining aan de oostkant van het vliegveld heen en kwam in een weiland terecht. De piloot zat alleen in het toestel en kon op eigen kracht uit het vliegtuigje komen. Hij raakte lichtgewond. Het vliegtuigje was er erger aan toe; dat raakte een vleugel kwijt. Piloot sportvliegtuigje overleden na crash vlakbij Breda International Airport

Een reclamevliegtuigje kwam tijdens het opstijgen in de problemen. Het regende en onweerde die dag flink in de omgeving. Het eindigde met een crash in het gras bij de afslag Bosschenhoofd. Hierna vloog het vliegtuig in brand. De piloot overleefde de crash niet.

(Foto: Alexander Vingerhoeds



2017 Vliegtuigje landt met één wiel minder op Breda Airport

Een piloot had de kap van het vliegtuig niet goed dichtgedaan. Toen hij opsteeg, ging deze een beetje open. De man maakte een stuurcorrectie, maar verloor daarbij een wiel van het landingsgestel. Daarop zette hij een noodlanding in waarbij het toestel total loss raakte. De piloot bleef ongedeerd.

2016 Vliegtuig met motorproblemen maakt noodlanding en zakt door onderstel bij Breda Airport

Kort na vertrek kampte de piloot met motorproblemen en moest hij noodgedwongen terugkeren naar de luchthaven. Net voor de landing begaf de techniek het en zakte hij door het onderstel. Alleen het toestel raakte beschadigd. Vliegtuig landt verkeerd en crasht in weiland bij Breda Airport

Vlak na opstijgen merkte de piloot dat zijn vliegtuigje vermogen verloor. De piloot besloot terug te keren naar het vliegveld. Bij de landing had het vliegtuig nog teveel snelheid om correct te landen. Het vliegtuig schoot daarom door, dwars door het hekwerk aan het einde van de landingsbaan en belandde in een aardappelveld. Alle inzittenden bleven ongedeerd.

2015 Noodlanding reclamevliegtuig Rithsestraat Breda, toestel had motorpech

De piloot van een reclamevliegtuig heeft een noodlanding moeten maken omdat hij last had van motorpech. Er was sprake van een ‘keurige noodlanding’, waardoor de piloot nergens last van had. De reclamesleep, die achter het vliegtuig hing, kwam terecht in een boom in de Ambachtenlaan in Breda