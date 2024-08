Man bood meisjes (13 en 14) paard aan in ruil voor contact: celstraf

Een Bosschenaar heeft vorig jaar oktober twee meisjes (13 en 14 jaar) via Marktplaats benaderd om uiteindelijk een seksueel getinte afspraak met hen te willen maken. Volgens de rechtbank in Den Bosch is de 33-jarige man hiermee veel te ver gegaan en daarom kreeg hij maandag een celstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, opgelegd. De man gaf het contact toe, maar ontkende uit te zijn geweest op ontucht.

De man moet zich ook laten behandelen voor zijn verslavingsproblemen en seksueel grensoverschrijdend gedrag, oordeelt de rechter. Anders dan justitie vindt de rechtbank tbs niet op zijn plaats.

De Bosschenaar, B. van E., stond twee weken geleden voor de rechter. Hij zei op zoek te zijn geweest naar een Playstation, maar uit de zitting en onderzoeken kwam een persoon naar voren die eenzaam was en aandacht nodig had. Maar ook een man die niet zonder drank kan en, als hij teveel onder invloed was, ‘geen verstandige dingen’ doet.

'Naaktmateriaal in ruil'

Zo kwam hij op het idee om met meisjes te gaan chatten die een advertentie op Marktplaats hadden gezet. Ze wilden graag een paard verzorgen en erop rijden. De man reageerde en bood hen zo’n paard aan. Dan moesten de meisjes wel naaktfoto’s of -filmpjes van zichzelf maken en sturen.

LEES OOK: Gratis paard aangeboden om in contact te komen met jonge meisjes

De ouders van een van die meisjes, uit de buurt van Arnhem, kregen er lucht van. Daarop werd bedacht om met de Bosschenaar een afspraak te maken. Het meisje (14) en Van E. zouden elkaar op het station in Oisterwijk treffen. In werkelijkheid was haar vader afgereisd, net als de gealarmeerde politie.

Zo konden agenten de verdachte aanhouden. Vervolgens werd hij aan een verhoor onderworpen en werd ook zijn telefoon uitgelezen. Hierbij viel het de politie op dat de man het op een vergelijkbare wijze had proberen aan te leggen met een meisje van twaalf.

De man is verstandelijk beperkt, een probleemdrinker en heeft een zoontje van bijna twee, die hij door zijn gevangenschap erg mist. Tijdens de zitting zei Van E. dat hij ‘heel erge spijt’ heeft: “Als ik hierop terugkijk, kan ik me wel voor de kop slaan.” Het zal ook nooit meer gebeuren, voegde hij er aan toe.

Hij beweerde overigens niet te weten hoe jong de meisjes waren, maar bood zich wel aan als oppas. Verder zou hij niet in de gaten hebben gehad dat zijn manier van verleiden (grooming) strafbaar was.

'Contact met meer meisjes'

De officier van justitie sprak van een ‘goed doordacht plan’ en volgens hem is er met veel meer meisjes contact gelegd. Bovendien is de man in 2022 veroordeeld voor het plegen van ontucht en het bezit van kinderporno en zat hij hiervoor nog in een proeftijd. De rechter nam dit mee in zijn uitspraak.

Ook stond hij stil bij de gevolgen van het gedrag van Van E. voor het jongste slachtoffer. Dat meisje was maandenlang bang dat ze de man ergens zou tegenkomen. Al die tijd durfde ze niet alleen tussen haar huis en haar school te fietsen. Haar moeder eiste 750 euro smartengeld en dat werd toegewezen.

Het andere meisje heeft volgens haar vader niet geleden onder wat ze heeft meegemaakt: “Omdat ze ons erbij betrokken had, zijn we er snel bij geweest. En uiteindelijk hebben we zelf een paard gekocht.”