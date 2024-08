Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag weer veel Brabanders in actie. We zetten ze voor het gemak op een rijtje.

Het wordt vroeg opstaan voor de judoka's van Team NL. Vanaf acht uur komende de gemengde landenteams op de tatami. Mogelijk komen voor Nederland Joanne van Lieshout, Sanne van Dijke en Guusje Steenhuis in actie. Rond zeven uur in de avond wordt de laatste wedstrijden gejudood.

Ook voor dressuuramazone Dinja van Liere uit Uden en haar paard Hermès wordt het vroeg opstaan. Bij het kasteel van Versailles staat de Grand Prix teamfinale op het programma. De dressuur rijders rijden dan de kür op muziek.

De hockeyvrouwen spelen om half elf tegen Japan. Het Oranje team is al zeker van een plaats in de kwartfinale. Japan moet met China nog een robbertje uitvechten voor de vierde plek in de kwartfinale.

Om elf uur wordt het startschot gegeven voor de wegwedstrijd wielrennen. Alle ogen zijn gericht op wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij krijgt in de wegwedstrijd de hulp van Dylan van Baarle en Daan Hoole. In de slotfase krijgen de renners drie keer de kasseienklim naar Montmartre voor de kiezen. Na de laatste klim is het nog ruim negen kilometer naar de finish.

Om elf uur begint in de Paris de La Défense Arena het zwemprogramma. De aandacht gaat vooral uit naar de finale van de honderd meter vlinderslag. Nyls Kostanje plaatste zich als vierde voor de finale. Verder worden de series gezwommen voor de vier keer 100 meter wisselslag. Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg vertegenwoordigen daarin Brabant. Ook de series en de finale van de 50 meter staat op het programma met Kim Busch. Daarnaast wordt de finale gezwommen van de 4 keer 100 meter wisselslag. Onder meer met Marrit Steenbergen.

Sven Roosen is voortvarend begonnen aan de tienkamp. De Eindhovenaar staat op de negende plek. Op de eerste dag verbeterde hij al drie persoonlijke records. Vandaag gaat de tienkamp verder.

De Nederlandse gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter loopt om vijf voor negen de finale, vermoedelijk met Femke Bol en Lieke Klaver in de opstelling. In de series verving een overtuigende Cathelijn Peeters (Dongen) haar teamgenoot Femke Bol.