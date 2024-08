112-nieuws: motorscooter in beslag genomen • hardleerse man is auto kwijt

01.50

Aan De Fuik in Den Bosch woedde gisteravond rond halfelf voor de derde keer in korte tijd brand. Dit keer stond een berg afval op de parkeerplaats in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Maandag was er ook al brand aan De Fuik en enkele weken geleden ging hier een schafkeet in vlammen op. Er lijkt in alle gevallen sprake van opzet.