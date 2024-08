Dag 11 Olympische Spelen: Lavreysen wint in wereldrecord goud op teamsprint

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook dinsdag diverse Brabanders in actie. Onder anderen de atleten Niels Laros uit Oosterhout en Cathelijn Peeters uit Dongen, baanwielrenner Harrie Lavreysen en schoonspringster Else Praasterink moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Laros zesde op 1.500 meter

In een dik nationaal record is Niels Laros uit Oosterhout zesde geworden in de finale van de 1.500 meter. Het negentienjarige toplatent finishte in een tijd van 3 minuten en 29,6 seconden. Nooit liep een Nederlander sneller over deze afstand. Laros was niet de enige Nederlander in de finale. Stefan Nillessen werd negende van de twaalf finalisten.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland ontvangen hun gouden plak (foto: ANP/Koen van Weel).

Baanrenner Lavreysen wint goud met teamsprinters in wereldrecord

Harrie Lavreysen heeft samen met zijn teamgenoten goud gewonnen op de Olympische Spelen op de teamsprint. De baanwielrenner uit Luyksgestel maakte samen met ploeggenoten Van den Bergh en Hoogland de favorietenrol helemaal waar en noteerden een wereldrecord.

Cathelijn Peeters na haar halve finale waarin ze zevende werd (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

Cathelijn Peeters gestrand in halve finale

Het is atlete Cathelijn Peeters uit Dongen niet gelukt om de finale van de 400 meter horden te bereiken. Ze finishte als zevende in haar halve finale is daarmee uitgeschakeld. Ze liep een tijd van 55,20 seconden. Femke Bol wist wel de finale te bereiken in een tijd van 52,57 seconden.

Nederland is een klasse apart tijdens een de teamsprint bij het baanwielrennen. Met een wereldrecord plaatsten Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zich voor de finale. Dat betekent dat ze al minimaal zilver hebben. In een rechtstreeks duel tegen Groot-Brittannië wordt bepaald wie het goud krijgt. Maar omdat de Nederlanders acht tienden sneller waren, wat een enorm gat is, zijn Lavereysen en zijn teamgenoten de absolute favoriet. Schoonspringster laatste bij eindstrijd 10 metertoren.

Het is schoonspringster Else Guurtje Praasterink niet gelukt om een medaille te pakken op de 10 metertoren. Ze eindigde als twaalfde en daarmee laatste in de finale met een score van 250 punten. Geen schande, want ze had zich ook op het nippertje, als twaalfde gekwalificeerd voor de eindstrijd. De schoonspringster zegt ondanks haar mindere sprongen 'genoten' te hebben. "Het was een bijzondere ervaring en heel leuk, ook al was de finale niet wat ik ervan gehoopt had. Het niveau lag heel hoog en ik wilde daarbij horen en het is jammer dat het mij niet niet gelukt is." Toch is het trots dat overheerst en ze hoopt het tijdens de Spelen in Los Angeles beter te doen.

De Nederlandse hockeymannen zijn zeker van een medaille. (Foto: ANP).

Nederlanders geven Spanje hockeyles

De Nederlandse hockeyers zijn door naar finale van de Olympische Spelen. Dit nadat het team van bondscoach Jeroen Delmee dinsdagmiddag de halve finale won van Spanje, 4-0 . Het is voor het eerst sinds 2012 dat de hockeyers van Oranje zich plaatsen voor de Olympische finale. De mannenhockeyers zijn daarmee zeker van een zilveren of gouden medaille.

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft een bronzen medaille veroverd tijdens het olympisch springtoernooi. Tijdens de barrage maakte hij op zijn paard Beauville Z een springfout, goed voor vier strafpunten. De Duitser Christian Kukuk won, hij bleef foutloos. De Zwitser Steve Guerdat veroverde zilver. Ook hij kreeg vier strafpunten, maar legde het parcours sneller af dan Van der Vleuten.

Maikel van der Vleuten op Beauville Z (foto: ANP 2024/Robin Utrecht).

Maikel van der Vleuten verzekerd van medaille

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft zich verzekerd van een plaats in de barrage om de medailles. De ruiter uit Someren ging onder toeziend oog van prinses Amalia met Beauville Z foutloos rond op het parcours achter het Paleis van Versailles. Van der Vleuten pakte op de Spelen van Tokio al brons. Met twee concurrenten gaat hij de strijd aan om de overwinning. Geen barrage voor Harrie Smolders

Ruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde is er vanochtend niet in geslaagd zich te plaatsen voor de barrage tijdens het olympisch springtoernooi. Mede door een tijdstraf kwam hij op zijn paard Uricas van de Kattevennen uit op zes strafpunten. Daarmee kwam hij uit op de veertiende plaats.

Harrie Smolders kreeg zes strafpunten aan zijn broek (foto: ANP).

Kim Emmen kan niet verrassen

Amazone Kim Emmen uit Raamsdonk is er niet in geslaagd te verrassen tijdens de olympische springwedstrijd. De amazone uit Raamsdonk, tot nu toe de Nederlandse springverrassing van deze Spelen, eindigde dinsdagochtend op de 23e plaats. Ze kwam met haar paard Imagine uit op twaalf strafpunten.

Kim Emmen in actie tijdens de Olympische Spelen in Versailles (foto: ANP 2024/Stefan Lafrentz IMAGO).

Verkenning openwaterzwemmers in Seine geschrapt

De verkenning voor het openwaterzwemmen in de rivier Seine die voor vandaag stond gepland, is afgelast. De organisatie van de Olympische Spelen in Parijs geeft geen reden voor het schrappen, maar eerder werden verkenningen voor de triatleten al geschrapt omdat de waterkwaliteit in de rivier te slecht was. Later op de dag zou meer informatie volgen. De gemengde estafette van de triatlon ging gisteren wel volgens planning door. De verkenning voor die wedstrijd werd in de twee dagen ervoor ook afgelast. De openwaterzwemwedstrijden staan gepland voor donderdag (vrouwen) en vrijdag (mannen). De waterkwaliteit van de Seine is tijdens de Spelen in Parijs een aanhoudende bron van zorg, ondanks tal van maatregelen die de stad heeft genomen om het water schoner te krijgen. Zo is er onder meer een zuiveringscentrale geopend bij de rivier Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. De Franse autoriteiten hebben ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuivering en regenwatervoorzieningen rond Parijs. Springruiter Maikel van der Vleuten foutloos

Maikel van der Vleuten uit Someren is foutloos van start gegaan in de finale van het olympisch springtoernooi. Op zijn paard Beauville Z kwam hij tot een tijd van 82,06 seconden. Daarmee bezet hij vooralsnog de eerste plaats. Er komen nog twintig combinaties in actie. Onder hen Harrie Smolders op zijn paard Uricas van de Kattevennen en Kim Emmen op Imagine.

Maikel van der Vleuten in actie op Beauville Z (foto: ANP 2024/Tolga Akmen EPA).

Voor Joosje Burg is het na lange aanloop nu 'klaar met keten'

Hockeyster Joosje Burg van HC Den Bosch is met Oranje twee zeges verwijderd van titelprolongatie op de Olympische Spelen. Ze merkt dat er na de groepsfase een knop is omgezet en er een andere sfeer heerst in de groep. Voorafgaand aan de Spelen poseerden de hockeysters er lustig op los. Dan weer werd er een foto gescoord met de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, op een ander moment werden de olympische ringen in het dorp beklommen voor een plaatje. Inmiddels is de toon een stuk serieuzer. "Het begint allemaal met keten, lol hebben en het olympisch dorp verkennen. Maar het is nu vooral heel veel rusten en slapen. Je moet nu vooral goed eten en herstellen", benadrukt Burg. "Het is nu een kwestie van veel op bed liggen en chillen. Filmpjes, serietjes of andere sporten kijken. Eigenlijk wat je thuis ook zou doen. Het is heel anders dan de eerste dagen, waarin je met Jan en alleman op de foto wilt en alle indrukken leuk zijn. Het is nu niet meer rondfietsen op zoek naar foto's en pinnetjes ruilen met andere atleten." Burg speelt in Parijs haar eerste wedstrijden op de Spelen. "Het is een meisjesdroom dat ik hier op het veld mag staan. Vanaf het moment dat ik in Jong Oranje speelde, was het een droom voor me. Zeker sinds ik vanuit Jong Oranje niet meteen naar het grote Nederlands elftal mocht", legt Burg uit, die het nu met haar ploeg opneemt tegen Argentinië. "Ik ben supertrots in de halve finale te staan. Argentinië is een taaie en temperamentvolle ploeg en ik kan niet wachten om het tegen ze op te nemen. Ja, ik ben heel erg aan het genieten." Burg debuteerde kort na de Spelen van 2021 in Oranje.

Joosje Burg in duel met de Britse Charlotte Watson tijdens de olympische kwartfinale (foto: ANP 2024/Remko de Waal).

Nederland negende in medailleklassement, nadert Italië

Nederland blijft in het olympisch medailleklassement op de negende plek staan. TeamNL nadert wel Italië, dat nu op plek acht staat. Voor Nederland pakten zeilster Marit Bouwmeester, atlete Sifan Hassan en de 3x3-basketballers gisteren een medaille. Nederland heeft nu acht goud, vijf zilver en vijf brons. De gouden plak van Bouwmeester wordt pas vandaag officieel aan de lijst toegevoegd, al won zij haar race al voor de medalrace van vandaag. Ze kan niet meer ingehaald worden. Bouwmeester won goud in de Ilca 6-klasse, terwijl Hassan brons greep op de 5000 meter bij de vrouwen. De Nederlandse 3x3-basketballers sloten de dag af met historisch goud door een zege op Frankrijk in de finale. Het is hun eerste olympische medaille. China staat na dag tien van de Spelen aan kop in het medailleklassement, met 21 goud, achttien zilver en veertien brons. De Verenigde Staten staan op plek twee, Australië volgt op drie. Voor Nederland is Italië, dat nu nog één gouden plak meer heeft, in zicht. Duitsland staat tiende.

Atlete Sifan Hassan, blij met brons (foto: ANP 2024/Robin Utrecht).

Pieter van den Hoogenband vol ongeloof over basketbalsucces

Chef de mission Pieter van den Hoogenband kon zijn ogen gisteren niet geloven tijdens de sensationele ontknoping van de finale van het olympische 3x3-basketbaltoernooi. Oranje versloeg in de verlenging gastland Frankrijk met 18-17. "Ongelooflijk. Wat een helden", schreef de Eindhovenaar op Instagram. Hij plaatste een foto waarop het ongeloof van zijn gezicht viel af te lezen. Worthy de Jong wierp Oranje in de verlenging naar het goud. Hij had met nog een paar tellen op de klok de verlenging afgedwongen. Na afloop viel Van den Hoogenband de 3x3-basketballers in de armen. Ook prinses Amalia was bij de finale aanwezig.