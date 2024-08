Dag 11 Olympische Spelen: Nederlandse hockeymannen zeker van medaille

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook dinsdag diverse Brabanders in actie. Onder anderen de atleten Niels Laros uit Oosterhout en Cathelijn Peeters uit Dongen, baanwielrenner Harrie Lavreysen en schoonspringster Else Praasterink moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Nederlanders geven Spanje hockeyles De Nederlandse hockeyers zijn door naar finale van de Olympische Spelen. Dit nadat het team van bondscoach Jeroen Delmee dinsdagmiddag de halve finale won van Spanje, 4-0 . Het is voor het eerst sinds 2012 dat de hockeyers van Oranje zich plaatsen voor de Olympische finale. De mannenhockeyers zijn daarmee zeker van een zilveren of gouden medaille.

Schoonspringster laatste bij eindstrijd 10 metertoren. Het is schoonspringster Else Guurtje Praasterink niet gelukt om een medaille te pakken op de 10 metertoren. Ze eindigde als laatste met een score van 250 punten. Geen schande, want ze had zich ook op het nippertje, als twaalfde gekwalificeerd voor de eindstrijd.

Geen barrage voor Harrie Smolders Ruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde is er vanochtend niet in geslaagd zich te plaatsen voor de barrage tijdens het olympisch springtoernooi. Mede door een tijdstraf kwam hij op zijn paard Uricas van de Kattevennen uit op zes strafpunten. Daarmee kwam hij uit op de veertiende plaats.

Kim Emmen kan niet verrassen Amazone Kim Emmen uit Raamsdonk is er niet in geslaagd te verrassen tijdens de olympische springwedstrijd. De amazone uit Raamsdonk, tot nu toe de Nederlandse springverrassing van deze Spelen, eindigde dinsdagochtend op de 23e plaats. Ze kwam met haar paard Imagine uit op twaalf strafpunten.

Verkenning openwaterzwemmers in Seine geschrapt

De verkenning voor het openwaterzwemmen in de rivier Seine die voor vandaag stond gepland, is afgelast. De organisatie van de Olympische Spelen in Parijs geeft geen reden voor het schrappen, maar eerder werden verkenningen voor de triatleten al geschrapt omdat de waterkwaliteit in de rivier te slecht was.

Later op de dag zou meer informatie volgen.

De gemengde estafette van de triatlon ging gisteren wel volgens planning door. De verkenning voor die wedstrijd werd in de twee dagen ervoor ook afgelast. De openwaterzwemwedstrijden staan gepland voor donderdag (vrouwen) en vrijdag (mannen).

De waterkwaliteit van de Seine is tijdens de Spelen in Parijs een aanhoudende bron van zorg, ondanks tal van maatregelen die de stad heeft genomen om het water schoner te krijgen. Zo is er onder meer een zuiveringscentrale geopend bij de rivier Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. De Franse autoriteiten hebben ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuivering en regenwatervoorzieningen rond Parijs.

Springruiter Maikel van der Vleuten foutloos

Maikel van der Vleuten uit Someren is foutloos van start gegaan in de finale van het olympisch springtoernooi. Op zijn paard Beauville Z kwam hij tot een tijd van 82,06 seconden. Daarmee bezet hij vooralsnog de eerste plaats.

Er komen nog twintig combinaties in actie. Onder hen Harrie Smolders op zijn paard Uricas van de Kattevennen en Kim Emmen op Imagine.