Prijs studentenkamer Breda schiet omhoog, hoogste huur van Brabant

Een studentenkamer huren in Breda is een duur grapje geworden. Gemiddeld ben je er nu elke maand 670 euro voor kwijt en dat is 30 procent meer dan een jaar geleden. Zelfs in populaire studentensteden als Amsterdam en Utrecht was de stijging niet zo groot.

De cijfers zijn bekendgemaakt door Kamernet, met 60.000 woningen het grootste verhuurplatform van ons land. Bij de rapportage is alleen gekeken naar de studentenwoningen die aangeboden werden op dit platform, andere kamers zijn niet meegenomen in de berekeningen. Gemiddeld werden kamers op Kamernet 5,4 procent duurder.

'Enorme prijsstijgingen'

"Dat een stad als Breda zo flink stijgt, heeft meerdere oorzaken”, zo legt een woordvoerder van Kamernet uit op Radio1. “De prijs per vierkante meter gaat omhoog. Als kamers dan ook groter worden, krijg je te maken met enorme prijsstijgingen."

Een andere oorzaak is de daling van het aanbod van beschikbare woningen. Dit maakt het tekort aan geschikte woonruimtes, dat al jaren tussen de 26.000 en 30.000 kamers ligt, nog groter.

Volgens de woordvoerder komt dat onder meer door de invoering van de Wet betaalbare huur, die het moeilijker maakt om woningen te verhuren aan woningdelers. Door die wet, die in juli inging, mogen verhuurders nu minder huur vragen aan studenten dan voorheen. "Veel kleinere particuliere huurders stappen uit de markt en verkopen hun huis of ze gaan hun woningen verhuren aan koppels in plaats van studenten."

LEES OOK: Werknemers van de toekomst kunnen nu geen studentenkamer vinden

Breda duurder dan Den Bosch en Eindhoven

De gemiddelde kamerprijs in Breda is beduidend hoger dan die in Den Bosch (582 euro) en Eindhoven (515 euro). Dat zie je ook terug in de prijs per vierkante meter. In Breda leg je 34 euro per vierkante meter neer, gevolgd door Den Bosch (31 euro en Eindhoven (29 euro). Kamernet is voor zover bekend niet actief in Tilburg.

Studenten die in de hoofdstad willen wonen, betalen nog steeds de hoofdprijs. Gemiddeld vraagt een huisbaas daar elke maand 961 euro.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Nieuwe kleine stad op campus van de TU/e lost flink deel kamertekort op