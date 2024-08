Dag 12 Olympische Spelen: hockeysters nemen het op tegen Argentinië

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook woensdag diverse Brabanders in actie. Onder anderen baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten aan de bak. De Nederlandse hockeyvrouw spelen tegen Argentinië. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Hockeysters Oranje treffen bij laatste vier Argentinië

De Nederlandse hockeysters nemen het vanmiddag om twee uur in de halve finales in Parijs op tegen Argentinië. Het is een herhaling van de finale in Tokio drie jaar geleden, die Oranje met 3-1 won. De andere halve finale gaat tussen België en China. Oranje dat op de Spelen alle zes de wedstrijden tot nog toe heeft gewonnen, haalde de afgelopen vijf edities van de Spelen de eindstrijd. Drie keer pakte de ploeg een gouden medaille.

Joosje Burg in duel met de Britse Charlotte Watson tijdens de olympische kwartfinale (foto: ANP 2024/Remko de Waal).

In de vrouwenhockeyselectie bevindt zich een grote groep Brabanders: Joosje Burg (HC Den Bosch) uit Veghel, Freeke Moes uit Moergestel, Laura Nunnink (HC Den Bosch) uit Eindhoven, Lisa Post uit Veldhoven, Pien Sanders (HC Den Bosch) uit Udenhout, Fréderique Matla en Sanne Koolen van HC Den Bosch, Renée van Laarhoven (die uitkwam voor het Eindhovense Oranje-Zwart) en Yibbi Jansen (die zowel voor Oranje Rood als HC Den Bosch uitkwam).

Allez Brabant Benieuwd naar de Brabantse prestaties in Parijs? Omroep Brabant is erbij! Kijk naar Allez Brabant. Iedere werkdag om 17.45 uur!

The day after: Lavreysen wint goud met wereldrecord

Harrie Lavreysen is vanochtend wakker geworden met een gouden medaille op zijn nachtkastje én een nieuw wereldrecord op zak. De baanwielrenner uit Luyksgestel maakte gisteravond samen met ploeggenoten Van den Bergh en Hoogland de favorietenrol in de teamsprint op de baan helemaal waar. Op Instagram laat Lavreysen zien dolblij te zijn met de teamprestatie. "Olympic champions!!", vat hij het feest samen. Vandaag moet de man uit Luyksgestel weer aan de bak: hij rijdt vandaag de kwalificatie voor de individuele sprint.