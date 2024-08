Dag 12 Olympische Spelen: hockeysters op voorsprong tegen Argentinië

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook woensdag diverse Brabanders in actie. Onder anderen baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten aan de bak. De Nederlandse hockeyvrouw spelen tegen Argentinië. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Lavreysen en Hoogland naar tweede ronde sprint op Spelen

Baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft op de Olympische Spelen de tweede ronde bereikt van het sprinttoernooi. Titelverdediger Lavreysen versloeg in de eerste ronde de Duitser Maximilian Dörnbach. Lavreysen had in de kwalificaties al indruk gemaakt door op de 200 meter met vliegende start een wereldrecord te vestigen: 9,088. De tweede ronde volgt om halfzes. Later volgen ook nog de achtste finales. Hockeysters op voorsprong tegen Argentinië

In de halve finale op het olympisch toernooi zijn de Oranje hockeysters tegen Argentinië op voorsprong gekomen door een goal van Luna Fokke, 1-0. Nog voor rust verdubbelde Laura Nunnink de voorsprong van Oranje na een voorzet van Fokke. Na rust is het Yibbi Jansen die uit een strafcorner de 3-0 scoort. Een plek in de finale lijkt Oranje niet meer te kunnen ontgaan.

Nederlandse hockeysters vieren de goal van Yibbi Jansen (foto: ANP / Remko de Waal).

De hockeyvrouwen zijn de grote favoriet voor goud. De selectie bestaat uit veel spelers met Brabantse roots. Laura Nunnink (Eindhoven), Joosje Burg (Veghel), Frédérique Matla (Valkenswaard), Marleen Jochems (Breda), Pien Sanders (Udenhout), Yibbi Jansen (Gemonde), Lisa Post (Eindhoven), Reneé van Laarhoven (Tilburg) en Freeke Moes (Moergestel) gaan voor de hoogste trede op het podium. Van der Wouw naar de kwartfinales

Baanrenster Hetty van de Wouw heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de kwartfinales van het sprintonderdeel keirin. De sprintster uit Kaatsheuvel won haar heat op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines overtuigend nadat ze al vroeg de koppositie had ingenomen. Alleen de eerste twee rensters per heat plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Bij keirin rijden zes rensters achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de rensters in drie ronden om de winst. De kwartfinales, halve finales en de strijd om de medailles zijn donderdag. Op de Spelen van Tokio was het goud voor de inmiddels gestopte Shanne Braspennincx. Lavreysen begint sprinttoernooi met wereldrecord

Baanrenner Harrie Lavreysen is het sprinttoernooi op de Olympische Spelen begonnen met de beste tijd in de kwalificaties. Nadat eerst de Australiër Matthew Richardson de oude toptijd (9,100) uit de boeken had gereden in 9,091, dook Lavreysen daar nog onder: 9,088. Lees hier meer. Van Rouwendaal neemt eerste duik in schoon bevonden Seine

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal, die in Gemert woont en jaren in Eindhoven heeft getraind, heeft haar eerste duik in de Seine genomen. De olympisch kampioene van 2016 en winnares van zilver drie jaar geleden mocht een dag voor haar race in Parijs dan toch het water in, nadat de verkenning dinsdag nog was afgelast door een te slechte waterkwaliteit. Na betere tests op woensdag lijkt de wedstrijd over 10 kilometer toch in het centrum van Parijs gehouden te kunnen worden.

Van Rouwendaal deelde een filmpje op haar sociale media.

Op een filmpje dat Van Rouwendaal (30) deelt op Instagram is te zien hoe de in Soest opgegroeide zwemster met de Eiffeltoren op de achtergrond de Seine inspringt. Vorig jaar ging een testwedstrijd in de te vieze rivier niet door, waardoor Van Rouwendaal net als veel concurrenten geen idee had wat ze kon verwachten van de raceomstandigheden. De Seine is met veel geld en moeite schoongemaakt, wat net op tijd lijkt te zijn gelukt. Eerder kon ook de triatlon er worden gehouden. Van Rouwendaal gaf halverwege vorige maand aan dat ze zich meer zorgen maakt om de stroming dan de kwaliteit van het water, al was ze wel van plan uit voorzorg antibiotica te gaan slikken. Maar met de sterke stroming van toen vroeg de meervoudig wereldkampioene zich af of de zwemsters de race wel zouden kunnen finishen. De afgelopen weken is de regenval echter afgenomen, wat bijdraagt aan minder stroming en een betere waterkwaliteit. Hockeysters Oranje treffen bij laatste vier Argentinië

De Nederlandse hockeysters nemen het vanmiddag om twee uur in de halve finales in Parijs op tegen Argentinië. Het is een herhaling van de finale in Tokio drie jaar geleden, die Oranje met 3-1 won. De andere halve finale gaat tussen België en China. Oranje dat op de Spelen alle zes de wedstrijden tot nog toe heeft gewonnen, haalde de afgelopen vijf edities van de Spelen de eindstrijd. Drie keer pakte de ploeg een gouden medaille.

Joosje Burg in duel met de Britse Charlotte Watson tijdens de olympische kwartfinale (foto: ANP 2024/Remko de Waal).

In de vrouwenhockeyselectie bevindt zich een grote groep Brabanders: Joosje Burg (HC Den Bosch) uit Veghel, Freeke Moes uit Moergestel, Laura Nunnink (HC Den Bosch) uit Eindhoven, Lisa Post uit Veldhoven, Pien Sanders (HC Den Bosch) uit Udenhout, Fréderique Matla en Sanne Koolen van HC Den Bosch, Renée van Laarhoven (die uitkwam voor het Eindhovense Oranje-Zwart) en Yibbi Jansen (die zowel voor Oranje Rood als HC Den Bosch uitkwam).

The day after: Lavreysen wint goud met wereldrecord

Harrie Lavreysen is vanochtend wakker geworden met een gouden medaille op zijn nachtkastje én een nieuw wereldrecord op zak. De baanwielrenner uit Luyksgestel maakte gisteravond samen met ploeggenoten Van den Bergh en Hoogland de favorietenrol in de teamsprint op de baan helemaal waar. Op Instagram laat Lavreysen zien dolblij te zijn met de teamprestatie. "Olympic champions!!", vat hij het feest samen. Vandaag moet de man uit Luyksgestel weer aan de bak: hij rijdt vandaag de kwalificatie voor de individuele sprint.