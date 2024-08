Homostel zwaar mishandeld: 'Vader en zoons wilden pedo's lesje leren'

De drie mannen die vastzitten voor het zwaar toetakelen van twee bewoners van een appartement in Eindhoven, eind april, wilden bij hen verhaal komen halen. Hun homoseksuele slachtoffers zouden een van de verdachten vorig jaar verschillende keren hebben verkracht.

De officier van justitie heeft dit woensdagmiddag verklaard bij de rechtbank in Den Bosch. Hier stond de jongste verdachte (in 2006 geboren in het Belgische Overpelt) voor het eerst voor de rechter. De andere mannen die bij de ‘afrekening’ betrokken zouden zijn geweest, zijn zijn vader van 55, die in Eindhoven woont, en een broer van 24, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Zij worden later dit jaar berecht.

De jongste verdachte ontkende dat hij de mannen iets aan had willen doen. Hij wilde alleen weten, zo verklaarde hij bij de rechter, wat ze met zijn broer uitgehaald hadden en waarom. “Ik zat in een levensfase dat er veel met me aan de hand was, dat ik me niet kon uiten en alles opkropte”, legde hij uit. “Toen ik van mijn broer had gehoord dat hij zo lang misbruikt en verkracht was, voelde ik zoveel boosheid en verdriet. Ik wilde van die mannen weten wat ze op hun geweten hadden. Maar ik wilde echt niemand pijn doen. Zo zit ik niet in elkaar.”

De officier van justitie: “De verdachten hebben bekend dat ze bij hen aan de deur zijn geweest. Maar als ze geconfronteerd worden met het toegepaste geweld, blijken ze last te hebben van geheugenstoornis. Ze zijn toch echt met een wapen in een auto gestapt en hebben niet met de bewoners gesproken, maar ze wel meteen in elkaar geslagen.”

Pas na aandringen van de rechter erkende de jongeman dat hij het balletjespistool in zijn hand had. “Nadat we hadden aangebeld, werd de deur geopend en zagen we twee naakte mannen. En dat bevestigde het verhaal dat mijn broer me had verteld. Daarna escaleerde het snel. Ik liet me meeslepen en heb me verdedigd met dat balletjespistool.”

Zijn advocate had gehoopt dat de zaak besloten zou worden behandeld, omdat zijn cliënt net achttien was toen hij door het lint was gegaan. Ook wilde ze hiermee voorkomen dat het persoonlijke verhaal dat zijn cliënt deze middag wilde vertellen in de openbaarheid zou komen. De jongen maakt deel uit van een verscheurd gezin, zijn ouders waren gewikkeld in een vechtscheiding en op een dag werd hij dakloos toen zijn ouderlijke woning afbrandde. Ook verbleef hij in verschillende instellingen.

De advocate vroeg de rechter ook hem vrij te laten, zodat hij bij zijn vriendin kon zijn, omdat ze elkaar nodig hebben. De rechter legde beide verzoeken naast zich neer, tot groot verdriet van de verdachte. De zaak gaat in oktober verder.

