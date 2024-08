Brand vanwege regenboogvlag: 'De impact is niet te overzien'

LHBTI+ belangenorganisatie COC is geschrokken van de brand dinsdag op een balkon van een appartement in Breda. De brand heeft volgens buurtbewoners te maken met een regenboogvlag die op het balkon hing. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Maar de politie houdt rekening met brandstichting en vermoedt ook dat die te maken heeft met de vlag.

Het was voor de bewoonster van het appartement in de Spitsbergenstraat in Breda erg schrikken dinsdag. Ze werd midden in de nacht wakker door brand op haar balkon.

Belangenorganisatie COC heeft contact met de bewoonster om haar te ondersteunen. "Ik kan me niet indenken hoe het voor haar was", zegt Anne Marie Mulders van COC Tilburg-Breda. "Je moet je voorstellen dat je ligt te slapen, wakker wordt en je huis in brand staat. Dat is verschrikkelijk. De impact is niet te overzien."

Mulders vindt het met name erg dat het een aanval is op de vrijheid om te uiten wie je bent. "Het COC staat ervoor dat je mag zijn wie je wil zijn. Als iemand ervoor kiest om een regenboogvlag op te hangen, dan moet dat zonder gevaar kunnen."

Het slachtoffer krijgt vanuit het COC en de gemeente veel steun. Op sociale media komen er naast positieve ook negatieve reacties op de brand. "Dat maakt het nog triester. Er wordt gezegd dat die vlag provocatie is. Het is juist een uiting dat je tolerantie en respect wenst", vindt Mulders. "Als er een vlag van een voetbalclub in de fik wordt gestoken, dan is het hek van de dam."

Mulders weet dat de regenboogvlag bepaalde reacties opwekt. "Het wordt door de strot geduwd, vinden mensen. Maar ik denk dat, zo lang dit soort incidenten gebeuren, het nodig is om te laten zien dat we er mogen zijn."